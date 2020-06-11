Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед

Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в больницах начнут делать плановые операции, однако главы больниц жалуются на хаотичные требования и ограничения.

Представителей медучреждений и организаций, представляющих интересы пациентов, в парламент пригласила оппозиционная партия консерваторов. Президент Литовской ассоциации диабета Вида Аугустинене рассказала, что чаще всего пациенты жалуются на то, что записи до карантина были аннулированы, а сейчас непонятно, когда людей примут, их не направляют на обследование.

"Параллельно появляются новые пациенты, у которых болезнь бывает запущенной. Были жалобы на то, что трудно было вызвать скорую" – сказала Аугустинене, которую особенно беспокоит положение людей, живущих в районах.

Президент Ассоциации, которая оказывает помощь онкобольным, Шарунас Нарбутас сказал, что онкобольные в этом случае считались как бы привилегированными.

"Но и тут все было тогда, когда ситуация перерастала в трагедию. (…) Если 16 марта объявили карантин, то первую неделю онкобольные помощь не получали. Тогда начались проблемы, и решение изменили. Но пациент не мог попасть к онкологу, если не получил результаты радиологического исследования, а там большие очереди. Весь частный сектор был закрыт.

Когда мы показали, что люди по три месяца будут ждать визита к врачу, разрешили работать частным клиникам. Но на все про все ушел месяц. Когда началось тестирование, стали тестировать на коронавирус все приходящих на химиотерапию или радиотерапию.

Пациенты жалуются: "Смотрите, у меня на слизистой язвы". Больницы, которые не проверяли пациентов, нарушали приказ министра", – рассказал о проблемах Нарбутас, заметив, что еще 3 недели ушло на то, чтобы убедить не тестировать на коронавирус пациентов, которые приходят в дневной стационар.

Он заметил, что учреждения работу возобновили на 75%, это значит, что часть пациентов не получает услуги и стоит в очереди, сейчас она уже растянулась на 5 месяцев.

"Не хочется смотреть, кто и что сделал, кто накосячил, и пациенты всякие глупости делали, ходили к травникам, пили бензин. Я не рассказываю сказки, такое было: "частный сектор услуги не предоставляет, визит к врачу – через 6 месяцев, что делать? Соседка сказала: "пей настойку на жабе". Хорошо, иду искать жабу". Это не сказки, к сожалению, люди так делают", - рассказал Нарбутас.

Глава Пасвальской больницы Роландас Растаускас сказал, что неотложную помощь людям всегда оказывали, а плановые операции и услуги были ограничены.

"Это ограничено приказами министра, мы не можем предоставлять больше 50% услуг. Приказы министра часто бывают взаимоисключающими", – сказал Растаускас.

По его словам, процесс больше всего тормозит приказ предоставлять не больше 50% услуг и введение циклической работы врачей.

"К нам в Пасвалис приезжали 6 врачей из Паневежиса. Сейчас они не могут приезжать, поэтому пациенты не получают помощи", – рассказал Растаускас.

Он также заметил, что, несмотря на то, что карантин подходит к концу, правила работы больниц были ужесточены. "Например, приказ гастроскопию можно делать только после тестирования на COVID-19. Значит, к зубному, чтобы сходить - не надо, а тут - надо", – сказал Растаускас.

Ему непонятно и требование, чтобы около кабинета был один человек: "Они что не могут сидеть в 2 м друг от друга?", – вопрошал врач.

Еще одна проблема - управление потоком пациентов, в определенные часы могут приезжать только пациенты из группы риска. "Если сохранят цикличность работы врачей, то появятся такие медучреждения, где и неотложную помощь не смогут гарантировать, поскольку врачи не могут приехать на дежурство", – сказал Растаускас.

Замдиректора Вильнюсского центра психического здоровья Видмантас Эйгелис сказал, что и в этом секторе немало проблем.

"Пока мы не получим результат теста на COVID-19, должны держать пациента в одиночной палате. Для изоляции выделили целое отделение. Раньше мы принимали 15-17 пациентов в день, сейчас - всего 4", – рассказал Эйгелис.

"Из-за требования установить кровати на расстоянии 2 м и предоставить пациентам по 7 кв. м, пришлось выносить кровати из палат. В отделении вместо 35 коек осталось 25", – рассказал врач.

Представитель Сантаришкской клиники Йолита Якутене сказала, что в Литве инфектологов недостаточно, поэтому, чтобы создать команды, нужно было привлекать врачей из других отделений.

Она прямо заявила, что в нынешних условиях больница не сможет работать на 100%.

"Вирус остается. Работа реорганизована, но наши больницы не приспособлены для отдельных потоков - все коридоры, приемный покой общие. Литва уже не помнила, что такое опасные эпидемии", – сказала Якутене.

Она заметила, что их больница не запрещала врачам ездить на работу в другие больницы, если в них не было очагов коронавируса.

Глава Молетской больницы Вайдотас Григас сказал, что из-за сложившейся ситуации больше всего страдают пациенты.

"Я могу сказать одно, систему надо отключить и пересмотреть все звенья, с самого первого. Начнем с него. Что касается дистанционных консультаций – я как специалист хочу спросить: как увидеть геморрой, сделать эхоскопию и вставить эндоскоп дистанционно, я не представляю", – сказал Григас.

Он высказал предположение, кому новая реальность на руку.

"Это уже камень в огород "председателей", удобно, когда нет пациентов, берешь трубку, регистрируешь, назначаешь антибиотики, и так две недели, пока человек не оказывается в приемном отделении, и никто ему уже не может помочь. Элементарный пример такой связи – сегодня в 9.10 ч. приехал в отделение человек, который жаловался на боли в сердце. Ему было плохо на протяжении целой недели, сегодня – особенно плохо. Звонит в скорую - ему говорят: поезжайте в приемное отделение". Он вошел в отделение и упал. Мы реанимировали его 40 минут. Запустили сердце, положили в реанимацию. Снова ухудшение, снова реанимировали - не смогли спасти...", – рассказал Григас.

Он убежден, что число таких случаев будет расти. Он также обратил внимание на то, что не работают превентивные программы.

"Очень важно первое звено. (…) Как второе сможет работать при этих абсурдных требованиях – это касается цикличности, дополнительных исследований (…)? Странно, что мы все ослабляем, а в сфере медицины надет намордник, и пациенты уже боятся, не знают, с чего начинать. (...) Наша миссия - помощь больным, мы к этому готовы", – сказал Григас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!