Премьер Литвы не склонен отменять часть ограничений: нужно посмотреть, какими будут последствия расслабленности

Правительство Литвы 10 июня приняло решение отменить карантин с 17 июня, однако в силе останется чрезвычайное положение на государственном уровне. Премьер Саулюс Сквернялис после заседания рассказал СМИ о грядущих переменах.

Он напомнил, что остаются в силе требования относительно ношения средств защиты.

"Есть рекомендации, они никуда не исчезли. Ограничения, связанные с ношением средств защиты - в транспорте, во время массовых мероприятий. Что касается заведений общепита, остаются хозяйственные ограничения. Тут больших перемен нет", – сказал премьер.

Он не хотел забегать вперед и прогнозировать, каким будет время работы заведений общепита после карантина.

"Хочу напомнить, что до 16 июня действует то, что действует. Потом у нас будет больше недели, будем следить за ситуацией, тут могут быть перемены. Поэтому не могу сказать, какими будут решения главы операций после окончания карантина. Не будем гадать, пока карантин никуда не исчез, эти условия в силе", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что с первого дня карантина шла подготовка к возможной второй волне.

"Да, мы готовились с первого дня. (…) Мы может забыли, как это непросто, обеспечить всех средствами защиты. С тех пор накапливаем резерв, на 30-90 дней, в зависимости от конкретного учреждения. Мы будем готовы ко второй волне или другой инфекции", – сказал премьер.

Он заметил, что выученные в начале карантина уроке не дадут растеряться, если придет вторая волна.

"Все страны будут лучше подготовлены ко второй волне, если она будет. Кое-кто говорит, что и третья возможна, опасность будет и осенью и зимой. Я надеюсь, этого не будет, но мы будем готовы", – сказал премьер.

Сквернялис не хотел прогнозировать, сколько будет длиться режим ЧП.

"В законе продолжительность не установлена, все зависит от ситуации. даже сохранившиеся ограничения могут измениться, если ситуация не ухудшится, а улучшится. Уже сегодня решения о массовых мероприятиях, увеличении числа зрителей. Сейчас ситуация такова, что мы широко открылись (…) И сами уже расслабились, поэтому надо дождаться последствий всего этого", – сказал он.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 16 марта.

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