Жители Литвы должны сами выбрать поставщика электроэнергии: на что обратить внимание

Уже сейчас можно выбирать поставщика электроэнергии, а первыми это должны будут сделать крупные потребители. Эксперт делится советами, на что надо обратить внимание перед тем, как сделать выбор.

Конкуренция на рынке конечно же откроет перспективы перед потребителями, а по словам главы myPlan Артураса Мяшкеле, уже сейчас ясно, что все поставщики услуги будут стараться привлекать клиентов разными предложениями, делать наиболее привлекательные предложения.

Сейчас в Литве зарегистрировано 70 компаний, но не все они предоставляют свои услуги и физическим лицам.

За что отвечает поставщик электроэнергии?

Статьи по теме: С 2021 года жители Литвы сами смогут выбирать поставщика электроэнергии

Мяшкеле напомнил, что все вопросы, связанные с инфраструктурой, остаются в руках ESO, поэтому, если пропадет электричество, придется сразу же звонить ESO. Но все вопросы обслуживания, оплаты перейдут в руки поставщиков, поэтому их репутация и надежность станут важными факторами при выборе поставщика.

"Надо понять, что эта услуга новая не только для потребителей, но и для поставщиков. Почти все поставщики прежде с частными лицами не работали, поэтому меняется система обслуживания - вместо нескольких сотен счетов придется следить за сотнями и тысячами. Все проблемы будет решать поставщик, поэтому его мощности и возможности очень важны, как и качество обслуживания клиентов", – сказал Мяшкеле.

По его словам, важнейшим фактором при выборе должны быть надежность и репутация поставщика. Цена не должна быть основным фактором.

"Это не значит, что качество поставок электроэнергии зависит только от размеров поставщика. Все зависит от потребностей потребителя, быть может, небольшой поставщик может полностью удовлетворить требования", – сказал Мяшкеле.

Что надо знать о разнице в ценах?

При выборе любого товара цена всегда играет важную роль, поэтому рынок электроэнергии - не исключение. Поставщики будут предлагать разные модели ценовой политики, поэтому будем выбирать цену, которая наилучшим образом отвечает нашим требованиям.

"Чтобы разобраться в разнице цен и выбрать наиболее подходящий вариант, важно, как мы будем платить за электричество. С осени может быть несколько моделей ценовой политики.

Одна из них – фиксированная цена за кВт/ч, цена будет одна и та же, независимо от ситуации на рынке.

Еще один вариант, цена будет составлять цену на бирже Nordpool плюс наценка поставщика. В таком случае цена будет зависеть от цен на бирже Nordpool, – сказал Мяшкеле, – я не исключаю и вариант, который сейчас считается фантастическим, что в далеком будущем будем платить одну цену - и не важно, сколько электроэнергии будет использовать. Ведь и за интернет раньше платили в зависимости от количества пересылаемых данных, а сейчас пользуемся, сколько хотим, в рамках плана".

Мяшкеле напомнил, что, выбрав фиксированную плату, выиграют те, кто заключит договор при низкой цене на рынке. И наоборот, если такой договор заключить, например, в январе, когда цены выше, даже, когда цены изменятся, будем платить по более высокой цене. Ну а модель цены на бирже подойдет тем, кто хочет платить по рыночной цене – как за горючее сейчас.

Собеседник акцентирует, что в ближайшее время цены на рынке в Европе будет диктовать и коронавирус – т.е. будет ли вторая волна, будем ли больше времени проводить дома или все же после лета вернемся в офисы.

У поставщика сможем покупать не только электроэнергию

По словам Мяшкеле, разница в цене появляется и из-за дополнительных услуг. На первом этапе поставщика будут выбирать те, кто потребляет больше 5000 кВт/ч в год. Этим потребителям поставщики готовят специальные предложения.

"Большинство таких пользователей - владельцы частных домов. Некоторым из них выгоднее ставить электростанцию на крыше своего дома – тогда они будут независимыми от перемен и смогут экономить. Поэтому некоторые поставщики предлагают оценить дополнительные возможности – например, если солнечную электростанцию устанавливать через них, то за недостающее электричество они смогут платить оптовую цену. Таких предложений с приходом осени станет больше, поэтому потребитель сначала должен оценить свои потребности", – заметил глава myPlan.

По словам Мяшкеле, как и с другими товарами, немалая часть потребителей хочет знать, где берут товар, который появляется в их доме. При выборе поставщика сможем выбирать, какое электричество покупать - произведенное в Литве или за границей, или электроэнергию возобновляющих источников. В Литве это электричество ГЭС, ветряных электростанций и солнечных электростанций.

Либерализация рынка электроэнергии

Отказ от монопольных услуг в этой сфере будет проходить в три этапа, несмотря на то, что поставщика жители могут выбирать уже сейчас.

ESO nuotr.

Переход к открытому рынку будет совершаться последовательно. В этом году в первый этап попадут жители, которые используют больше всего электроэнергии (см. график выше):

1. В июле 2020 г. жители Литвы, которые используют больше 5000 кВт/ч электроэнергии в год, получат письмо с уведомлением, что срок действия соглашения о поставках электроэнергии истекает 1 января 2021 года и информацией о возможности выбрать поставщика электроэнергии.

2. С начала сентября, если потребитель не выскажется против, ESO передаст его контактные данные и данные о потреблении электроэнергии поставщикам, а они представят клиенту свои предложения.

3. Потребители, входящие в первую группу, должны до 10 декабря выбрать подходящего поставщика и подписать новый договор о поставках (в первый и второй этап не попадают уязвимые потребители, независимо от того, какое количество электроэнергии они потребляют). Списки поставщиков можно найти на сайтах www.pasirinkitetiekeja.lt и www.vert.lt.

Если жители не успеют выбрать поставщика до конца 2020 г., то потребителям из первой группы электроэнергию будет поставлять гарантирующий поставщик. Это предусмотрено в законе об электроэнергетике. Пока жители будут пользоваться услугами гарантирующего поставщика, они будут платить за услуги ESO по установленной законом цене, которая состоит из цены на бирже Nord Pool, плюс 25% (ценовая политика включена в закон).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!