Суткус уходит с должности главы Конфедерации бизнеса Литвы

Подозреваемый в коррупции Валдас Суткус ушел в отставку с должности президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ).

Новым президентом КБЛ избран временно исполнявший эти обязанности в последнее время Андрюс Романовскис, сообщила конфедерация.

В. Суткус утверждает, что не согласен с предъявленными ему подозрениями, но подчеркивает, что из-за создавшейся ситуации ему невозможно продолжать должным образом выполнять обязанности президента КБЛ.

"Из-за распространенной сотрудниками правоохраны публичной информации о предъявленных мне подозрениях брошена тень не только на меня лично, но и на всю КБЛ", - сказал В. Суткус для пресс-релиза.

"Очевидно, что из-за последствий, вызванных проводимым досудебным расследованием, я не только не могу должным образом представлять организацию в качестве ее главы, но и сталкиваюсь с необходимостью всю свою энергию направлять сейчас на личную правовую защиту", - сказал он.

Избранный новым президентом КБЛ А. Романовскис подчеркнул гласность и прозрачность деятельности организации.

"Обязанностью нашей организации всегда было представительство литовского бизнеса, и мы по-прежнему надеемся, что это является общественным интересом. Мы делали это и будем делать гласно и прозрачно", - сказал для пресс-релиза А. Романовскис.

По его словам, КБЛ всегда будет оставаться сторонником открытого диалога с государством и представителями профсоюзов.

В. Суткус на прошлой неделе был задержан после сообщений правоохраны о проведении досудебного расследования относительно крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и подлога документов. Суд отклонил просьбу прокуроров его арестовать.

В деле также был задержан и президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс. Он тоже отрицает свою вину.

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