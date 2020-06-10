Полиция Литвы бьет в набат: некоторые люди находятся на грани срыва

Полиция Литвы озабочена психологическим состоянием общества. Генкомиссар Ренатас Пожела сказал, что полицейские чувствуют, что многие люди находятся на грани срыва.

"Здоровье общества вызывает беспокойство. Мы наблюдаем и за электронным пространством, видим высказывания, комментарии, некоторые инициативы, мы это прогнозировали, видели во время кризиса 2008 г., когда некоторые люди лишились работы, появилась неуверенность в завтрашнем дне, и не все справлялись с психологическими проблемами. И сейчас мы такое видим. Это не только феномен Литвы, мы видели опыт Эстонии, где ни с того ни сего был открыт огонь по людям, такое и в других странах происходит", - сказал в среду Пожела.

Генкомиссар сказал, что он имеет в виду массу нарушений и оскорблений, обвинений.

"Мы чувствуем, что психическое здоровье людей на грани", - сказал Пожела.

По словам главы полиции, по сравнению с прошлым годом, общая картина преступности не изменилась.

"Особенно беспокоит рост числа убийств за последние 5 месяцев. На 10 убийств больше. Именно во время карантина выросло количество убийств. Мы проверили, большая часть убийств - в результате конфликтов в семье и ближайшем окружении. Друзья, собутыльники, которые безответственно пьют, вдруг чего-то не могут поделить и тогда совершают убийство.

Мы печально шутим, есть превенция – запрет на алкоголь и изъятие ножей, тогда нечем будет убивать", - сказал Пожела.

По его словам, по-прежнему происходит больше всего краж, но их количество снизилось на 13-15%.

"Громкие кражи - у фермеров. Можно порадоваться, что есть несколько случаев задержания при попытке реализации краденных вещей, в этом направлении продолжаем работу", - заметил он.

Пожела не склонен связывать преступление с возвращением эмигрантов.

"Часть этих людей известна полиции, за ними следит как полиция, так и Некоторые лица склонны к совершению преступлений, но это не единственная причина роста числа убийств и преступлений", - подчеркнул Пожела.

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