Комитет Сейма против предложения президента снизить подоходный налог

Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Сейма Литвы в среду не поддержал предложение президента Гитанаса Науседы снизить на полгода тариф подоходного налога (ПН) с физических лиц.

Президент говорит, что снижение тарифа ПН с 20% до 15% в отношении доходов до трех средних зарплат через потребление должно простимулировать экономику и так смягчить последствия коронавирусного кризиса.

Однако критики утверждают, что эта мера не является социально справедливой, так как она выгоднее для людей с более высокими доходами, она не поможет в решении проблем социального отчуждения и бедности, кроме того, есть риск того, что о после снижения тарифа у политиков может не хватить воли на его повышение до нынешнего уровня со следующего года.

КБФ поддержал инициативу повышения с июля на 50 евро до 400 евро не облагающегося налогами уровня доходов. Ранее такое повышение намечалось с 2021 года.

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что снижение ПН лишит бюджет в этом году примерно 340 млн евро доходов, а в следующем году, если такой тариф сохранится - 715 млн евро.

На прошлой неделе инициативу президента временно снизить тариф ПН также отклонили правительство и парламентский Комитет по социальным вопросам и труду.

Президент предложил снизить с 1 июля и до конца года тариф подоходного налога с 20 до 15% в отношении доходов, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов.

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