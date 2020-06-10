Правительство Литвы обсудит новый план: изменится порядок тестирования, работы учреждений

Правительство Литвы обсудит новый план управления связанной с коронавирусом ситуацией, который включает изменения в разных сферах.

Первые шаги стратегии будут осуществлены на этой неделе - это поощрение экономики, план на будущее и коммуникация.

Например, в ближайшее время пересмотрят список групп, которые будут проходить профилактическое тестирование, подготовят порядок тестирования, уточнят список лиц из группы риска и представят рекомендации для работодателей. Подготовят список особенно опасной и менее опасной деятельности в условиях коронавируса.

До конца месяца планируют сделать так, чтобы проверка тестов не занимала больше суток.

Также планируют подготовить алгоритм изменения объемов тестирования по мере изменения ситуации, для защиты уязвимых жителей планируется ужесточить контроль учреждений социальной опеки.

Для пресечения случаев привозного коронавируса до сентября планируют обновить муниципальные планы ЧП, подготовить помещения для изоляции людей.

До августа планируют решить вопрос альтернативной доставки средств защиты, чтобы не было зависимости от одной страны-поставщика.

Правительство планирует обратиться в ЕС, чтобы тот разрешил открыть в Литве региональный центр накопления медицинских средств.

В плане также значится расширение центров инфекционных заболеваний в Вильнюсе и в Каунасе, а также строительство модульной больницы для больных коронавирусом, которая могла бы предоставлять и другие услуги, если не будет больных коронавирусом.

Правительство намерено продолжить осуществление плана по побуждению экономики, на что в рамках проекта "ДНК экономики будущего" планируют выделить 6,3 млрд. евро.

Правительство обещает сделать все возможное, чтобы люди из группы риска были защищены от коронавируса, но в то же время не столкнулись с дискриминацией из-за возраста, болезней, пола о др. факторов.

В сфере образования планируют создание платформы для обмена информацией, цифровыми ресурсами и хорошим опытом в деле внедрения удаленного преподавания, портала Nuotolinis, а с учетом вызовов коронавируса – утвердить порядок и модели для удаленного преподавания и его сочетание с обычным преподаванием.

Предполагают побуждать потребление экологических продуктов в детских садах путем выделения помощи детям, фермерам и небольшим компаниям, чтобы они могли без посредников участвовать в конкурсах.

В планах - наблюдение за социальными сетями и общественным пространством, отслеживание фейковой информации, динамики насилия в ближайшем окружении, превентивные меры.

Будут пересмотрены услуги госучреждений. Отменять, где возможно, требование являться в учреждение, если нет необходимости идентификации человека, побуждать жителей пользоваться услугами по интернету.

В плане есть и предложение изменить сроки голосования на дому, досрочного голосования и голосования в день выборов. Эти поправки во вторник были представлены в парламенте.

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