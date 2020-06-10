В мировом рейтинге университетов Вильнюсский университет улучшил позицию

В ежегодном мировом рейтинге университетов QS World University Rankings 2021 Вильнюсский университет (ВУ) поднялся на 35 позиций и занимает 423-е место.

Позиция Университета Витаутаса Великого (УВВ) в обнародованном в среду рейтинге осталась прежней - с 2018 года университет делит с другими университетами 801-1000 позиции.

Между тем позиции Каунасского технологического университета (КТУ) и Вильнюсского технического университета Гедиминаса (ВТУГ) в этом году ухудшились. ВТУГ делит с другими вузами в этом году 651-700 места (в прошлом году были 591-600 места), КТУ - 801-1000 места (в прошлом году - 751-800 места).

Другие университеты Литвы в список тысячи лучших вухов не попадают.

На верхних позициях рейтинга, как и в прежние годы, остаются университеты США: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт. В десятке также доминируют вузы Великобритании - Оксфордский университет, Кембриджский университет, Имперский колледж Лондона, в десятку входит и Швейцарский федеральный технологический институт.

Оценивалась 1000 вузов из 26 тысяч действующих в мире вузов.

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