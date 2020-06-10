По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 10 июня:
В Литве подтверждены: 1733 случая заболевания
Болеют: 280
За последние сутки установили: 6 случаев
Количество скончавшихся: 74
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Количество выздоровевших: 1369
В изоляции находятся: 285 человек
За минувшие сутки проверено 5319 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 345 392.
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