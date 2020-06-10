Президент предлагает выделить понесшим убытки из-за кризиса СМИ 6 млн евро

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает выделить СМИ, которые понесли убытки из-за коронавирусного кризиса, 6 млн евро с учетом снижения доходов от рекламы.

"Часть доходов, которые независимые СМИ потеряли в период пандемии, по сравнению с таким же периодом 2019 года, конкретно - во втором квартале (...) автоматически была бы компенсирована", - сказал во вторник глава государства Info komentarai.

"Вот это предложение было сгенерировано, мы его передали рабочей группе при правительстве (...) и надеемся, что это предложение получит надлежащую оценку, его фискальное выражение, по нашим подсчетам, составляет 6 млн евро", - сказал он.

Г. Науседа отметил, что благодаря этому предложению ни у кого не должно возникнуть сомнений, что это не подкуп СМИ перед выборами в Сейм.

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