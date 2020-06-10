Новый случай в Кретингском районе: женщина побывала в нескольких больницах, проверяли ее 6 раз

Спустя 3 недели новый случай коронавируса подтвержден в Кретингском районе. Во вторник вечером такой диагноз поставили пожилой женщине в Кретингской больнице. За 1,5 месяца ее проверяли на коронавирус 6 раз, до последнего все результаты были отрицательными.

Мэр района Антанаса Калнщс сказал, что женщина находилась в Картянской больнице паллиативного ухода, где очаг коронавируса установили в апреле.

"Женщина была одной из 6 здоровых пациентов, в мае ее из-за ухудшения состояния перевезли в Клайпедскую университетскую больницу, а через неделю – в больницу паллиативного ухода в Салантай. 4 июня ее на обследование привезли в Клайпедскую больницу моряков, а через сутки – в Кретингскую больницу. Здесь ее проверили на коронавирус. Результат был отрицательный, поэтому женщину поместили в терапевтическое отделение", – сказал мэр.

Каждый раз при переводе из одной больницы в другую, женщину проверяли на коронавирус. 5 тестов были отрицательными, последний - положительный.

"Вечером ее увезли в Клайпедскую университетскую больницу. Вчера выясняли все контакты, решали вопрос изоляции и др. Вчера начата проверка врачей и персонала больницы в Кретинге. Профилактически проверят и работников и пациентов больницы в Салантай. Кстати, в обеих больницах работников и весь персонал профилактически проверяли на прошлой неделе. Все результаты были отрицательными", – сказал Калнюс.

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