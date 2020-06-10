Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить в силе

Правительство Литвы в среду примет решение, отменить карантин или оставить.

"В любом случае какое-то решение будет - или будет изменена правовая форма, останется чрезвычайное положение, или будет карантин", - сказал во вторник журналистам в сейме премьер Саулюс Сквернялис.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подтвердил BNS, что предложит отменить карантин с 17 июня.

Однако, по его словам, определенные ограничения останутся в силе.

"Во-первых, останется контроль над передвижением - сохранится запрет на въезд из тех стран, где уровень распространения коронавируса высок. Второй важный момент - массовые мероприятия в Литве и их регулирование", - сказал министр.

Он также отметил, что планируется утвердить как рекомендуемое использование средств личной защиты - масок и т.п.

Сейчас маски нужно носить в общественном транспорте и на его остановках, в магазинах и других закрытых пространствах, на мероприятиях.

Министр также подчеркнул, что в случае необходимости останется возможность объявить карантин не во всей стране, а на отдельной территории, напр., в каком-то отдельном городе.

Правительственная комиссия по чрезвычайному положению во вторник предложила кабмину отменить карантин с 17 июня, однако продлить действие чрезвычайного положения на государственном уровне.

Карантин в Литве введен 16 марта, последний раз он продлен до 16 июня.

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