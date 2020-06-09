Опрос: из-за пандемии 55% жителей Литвы почувствовали ухудшение финансовой ситуации

Пандемия Covid-19 отрицательно сказалась на финансах больше чем половины жителей Литвы (55%). Кроме того, еще 41% респондентов указал, что ему снизили зарплаты или лишились работы. Однако в последнее время на треть выросло количество людей, которые стали откладывать деньги на черный день. Таковы данные опроса, проведенного международной компанией Intrum.

В пресс-релизе сказано, что в Литве было больше жителей (55%), чем в других странах Балтии, которые сказали, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было полгода назад. В Латвии и Эстонии таких было соответственно 49% и 53%. В среднем в Европе таких людей было 48%. Больше всего пострадавших от кризиса было в Греции (67%), меньше – в Дании (23%).

Кроме того, жители Литвы - в числе тех, кто очень пессимистично оценивает перспективы, на фоне жителей других стран Европы. Всего 18% надеются, что в ближайшие 6 месяцев их финансовое положение улучшится. В Латвии таких 15%. Между тем эстонцы - самые большие оптимисты - 55% жителей считают, что их финансовое положение в ближайшие полгода улучшится.

Исследование показало, что жители Литвы стали откладывать деньги. Если в прошлом году 29% сказали, что они вообще ничего не откладывают, то сейчас таких осталось лишь 20%. 80% жителей Литвы планируют свои расходы и откладывают деньги. 14% откладывают больше 20% доходов. 42% сказали, что из-за коронавируса могут откладывать меньше средств, чем раньше, а 58% недовольны тем, сколько им удается отложить.

Компания Intrum в мае проводила исследование в 24 странах ЕС. Всего опросили 4800 жителей старше 18 лет – как минимум по 200 в каждой стране.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!