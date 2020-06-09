Как сообщают таможенники, одна из крупнейших в этом году партий контрафакта была задержана в субботу утром на погранпереходе Шальчининкай при проверке приехавшего из Беларуси грузовика Scania.

Водитель грузовика указал, что везет груз древесины хвойных пород для деревообрабатывающего предприятия в Вильнюсе.

Проверка грузовика мобильной системой рентгена показала, что в древесине спрятаны полные сигарет коробки.

Статьи по теме:
Один житель Литвы старше 15 лет в 2019 году приобрел 57 пачек легальных сигарет, алкоголя - чуть более 11 литров  (15)
Пограничникам пришлось применить оружие, задержан контрабандист и двое пограничников  (4)

По предварительным данным, грузовик вез не менее 250 тыс. пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками.

Их общая стоимость с обязательными к уплате налогами - не менее 825 тыс. евро.

Точное количество контрабандных сигарет еще устанавливается.

Водитель грузовика был задержан, но потом освобожден под денежный залог. Он уже знаком правоохране из-за подобного рода преступлений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!