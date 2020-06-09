Отменять все запреты министр не хочет: что останется в силе после карантина

Правительство Литвы 10 июня будет решать, будет ли продлен карантин. Однако отменять все запреты не планируют. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что еще обсуждают действующие запреты.

Отменить карантин после 16 июня правительству предложила комиссия по чрезвычайным происшествиям, несмотря на то, что ситуация не отвечает двум из 4 критериев.

Однако решать этот вопрос будут комитет COVID-19 и правительство.

Министерство здравоохранения Литвы выступает против повышения количества участников массовых мероприятий в закрытых помещениях.

"Можем говорить об умеренном увеличении числа (участников) на открытом пространстве. Но внутри – мы видим, что происходит, и вы слышите истории о людях, которые встречаются по праздникам. (…) Это не рабочее окружение.

Это случайные люди, которые приходят, там риск большой, поэтому мы не одобряем увеличение. Предлагаем соблюдать установленный план", – сказал Верига.

Министр также выступает за ограничение работы кафе, ресторанов и баров - до 23 ч. "Мы не хотим разрешать работу ночных баров. Там все знают, люди расслабляются, выпивают (...) Это и конфликты. Надо ли это? Тем более, что сейчас лето, полно мест, где люди могут побыть на природе. Города приспособились", – сказал он.

Напомним, что уже нет ограничения количества людей за одним столиком в кафе.

Верига сказал, что не будет специальных ограничений для отдыха на пляжах. Важно только соблюдать дистанцию.

На вопрос о том, нужно ли будет по-прежнему ездить в масках в автобусах и троллейбусах, Верига сказал, что этот вопрос еще обсуждают.

"В закрытом помещении лучше быть в маске. Там где мы общаемся с людьми, которые не являются членами семьи, сотрудниками, там логично надевать маску. Было бы неплохо сохранить эту практику хотя бы до осени. Маски, гигиена рук, это уже немало", – сказал Верига.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!