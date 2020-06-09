Протест в Вильнюсе вызвал жаркие дискуссии: точно ли литовская молодежь послали полицию на три буквы?

В Америке не прекращаются протесты. На этот раз их спровоцировало убийство полицейским безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Это не первая подобная история в США, которая становится поводом к конфликтам и протестам. Убийство в Миннеаполисе вызвало протесты не только в США, но и в других странах, включая Литву. В столице такой протест прошел 5 июня и вызвал дискуссию. Тем поднимают немало: актуально ли для нашей страны это глобальное явление, о чем свидетельствует надпись на плакате F**k the police?

Журналист, писатель Ритис Земкаускас в фейсбуке высказал свое удивление – неужели такое происходит в стране, где недавно был убит полицейский?

Земкаускас признал Delfi, что если бы он был моложе, то делал бы все так, как делает молодежь. Он не видит тут никакого хулиганства или выступлений против закона. Однако, по его мнению, этот текст на самом деле не только о молодежи, которая вышла с протестом на улицы, все это больше касается перемены позиции в обществе.

"Здесь важен путь посередине – я не хочу жить в мире, который требует выбрать какую-то одну сторону. Часто даже нет никакой стороны. Ее только представляют – это как репрессивное требование. Об этом срединном пути говорят обе стороны как о трусливом компромиссе. Но я так не считаю. Как человек до конца необъясним, так и мир. Он постоянно меняется", – сказал собеседник, заметив, что не только черного и белого – есть много полутонов.

Такая неясность для многих - неподъемная ноша, считает Земкаускас, им хочется ясного ответа.

"Протест – яркое средство выражения, однако после того как схлынут эмоции надо пытаться внести ясность. Это и сейчас должно происходить. Я поддерживаю шествие, но у меня есть критические замечания", – сказал он.

На вопрос, почему несправедливость внутри страны не вызывает протесты, Земкаускас заметил, что такое по хотению не происходит. Протестуют те, кто хочет, чтобы их услышали. Если протестуешь – высказываешь свою позицию.

"Позиция автоматически становится публичным достоянием. Нормальное явление, что другие отреагируют по-своему", – сказал он.

Молодежный протест вызвали события в США, а происходящее в Литве подобную реакцию не вызывает. Жизнь чернокожих важна (Black Lives Matters), заявляли участники акции.

"Наверное, это начало – если мы не будем давить политическую активность молодежи, она сохранится. Но для массового возмущения нужно эмоциональное потрясение. Застреленный в Литве полицейский – криминальное преступление. Протесты провоцирует проявление значительной несправедливости, – сказал писатель Марюс Ивашкявичюс. – Политическая активность заставляет власть и силовые структуры подтянуться".

До восстановления независимости каждая форма процесс считалась антигосударственной.

"Люди по инерции, как послушные овцы – ждут, когда приказ спустят сверху. Однако молодежь пытается это изменить", – сказал писатель.

Новое поколение, по мнению депутата Аушрине Армонайте, живет в американском социальном информационном пространстве, поэтому происходящее в США кажется им таким близким. Сейчас в мире наблюдаются глобальные акции – от Нью-Йорка до Берлина и Парижа.

"Молодежь глобальна, а такое движение спровоцировано несправедливостью. Многих удивило – протестовать способно не только поколение Саюдиса, но и родившиеся в 2000 г. и позже", – сказала собеседница.

По мнению Земкаускаса, есть одна проблема - этот процесс не оценили, вся политика локальна. И тут, по сути решается политическая проблема, но она не связывается с локальным контекстом.

Чему стоит учиться в нынешней ситуации?

"Чего точно не надо делать, так это пытаться заставить замолчать протестующую молодежь. Критиковать можно и нужно, но заставлять молчать, если никто не нарушает закон – ни в коем случае", – заметил Земкаускас.

Он подчеркнул, что ищущая себя молодежь должна выяснить, чего она хочет – быть модной, прогрессивной или умной. Гражданственность, по его мнению, никогда не будет в моде – это сложно.

Ивашкявичюс отметил, что по сути в мире произошел взрыв эмпатии – полицейский хладнокровно убил человека, и это не первый подобный случай. "Если бы в Литве не было никакой реакции, можно было бы подумать, что мы находимся во тьме – без интернета, не видим, что происходит в мире. Или, как говорят социологи, у нас нет эмпатии. Этот протест – хороший знак", – не сомневается писатель.

Совпадение - параллель с вышеупомянутым плакатом - убитый в Литве полицейский. "Неужели это значит, что мы не должны реагировать на то, что произошло в мире. Два разных случая. Меня больше удивила благодарность полиции, высказанная на митинге – за что? Что убивает, применяет чрезмерную силу?", – вопрошал Ивашкявичюс.

Даже дураку понятно, протестуют против конкретного случая: "Сами американские полицейские встают на колени, понимают, что один из них серьезно замарал мундир – отмывать придется всем".

"На этот раз общество восстало против полиции, которая уполномочена государством применять силу. Сила – с равнодушным видом душить безоружного подозреваемого на глазах у других... На самом деле подобное - превенция и для нашей полиции. Чтобы у нас в Литве ничего подобного не было", – сказал Ивашкявичюс.

В связи с вышеупомянутым плакатом в Литве уже искали виноватых. Что делать, чтобы подобное не повторилось, может, перед пикетом кто-то должен проверить плакаты? "Каждая акция, массовое мероприятие, привлекает разных людей. Были плакаты, которые я не поддерживаю", – сказала Армонайте.

Проверка плакатов, по ее мнению, попахивает введением цензуры – как в Беларуси. "Конечно, кто-то, возможно, будет интерпретировать мое присутствие неверно. Но надо критически оценивать каждую тенденциозную информацию", – заметила она.

Армонайте сказала, что идея мероприятие – уважение к человеку, правам человека. Это акция расовой толерантности: "В Литве есть немало людей из смешанных семей, поэтому это актуальный вопрос. Нельзя сказать, что это актуально только в США".

Армонайте считает, что в социальных сетях пропаганда против этой акции поддерживалась и расистскими, ксенофобскими взглядами.

Пока протесты не перерастают в беспорядки или погромы, по мнению Ивашкявичюса, все хорошо. Однако некоторые склонны одобрять и мародерство. "Мы должны понять – не протестовавшие спровоцировали беспорядки, а само событие", – обратила она внимание.

Армонайте сказала, что она присоединилась к протесту спонтанно: "Я всегда поддерживаю тех, сталкивается с неравенством. Во всем западном мире проходят такие акции. Некоторые – мирные, как в Литве. Идея проста – все мы люди, неважно, какой у нас цвет кожи, вероисповедание, убеждения. Я видела много молодежи, в основном школьников, которые пришли с этой идеей".

"У молодых людей система ценностей еще только формируется, вешать на участников какие-то ярлыки, оскорблять их... Ведь это несовершеннолетние. Они протестовали против расизма – это хорошее начало. У нас думающее поколение", – сказала она.

Одна из организаторов акции Мария Геворкьян сказала, что целью шествия было почтение памяти Флойда и всех жертв, погибших от рук полиции. Ничего плохого они не думали. Геворкьян 1,5 года жила и училась в Лос-Анджелесе, и вот впервые решила организовать акцию протеста в Литве. Из-за карантина она не могла поддержать своих друзей в США.

"Я думала, соберется человек 20, дойдем до посольства США, выразим поддержку, солидарность. Собралось намного больше людей с разными плакатами. Однако потом именно плакаты выдернули из контекста, а не нашу цель. Мы пришли показать то, что происходит в мире, бороться с расизмом", – сказала девушка.

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