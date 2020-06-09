Вильнюсский табор - уже в прошлом: бульдозеры снесли последние дома

9 июня в цыганский табор в Вильнюсе приехали бульдозеры. Сообщается, что снесены последние дома.

Глава второго Вильнюсского комиссариата полиции Эрикас Яловикас подтвердил Delfi, что 9 июня на территорию верхнего и нижнего таборов приехали бульдозеры.

В верхнем таборе они снесли три последних постройки, до приезда бульдозеров жители табора снесли еще два дома, а два, вероятно, подожгли, чтобы не пришлось их разбирать или платить за снос.

По предварительным данным, в нижнем таборе снесено строение, напоминающее общежитие и остатки жилой постройки.

Яловикас сказал, что сегодня закрыта одна черная страница истории.

Delfi напоминает, что жителям табора муниципалитет предоставил социальное жилье в разных районах города.

Специалист Государственной инспекции строительства и планирования территорий Артурас Будрис, который 5 лет занимался упразднением этого незаконного населенного пункта, рассказал, что первые попытки упразднения табора были предприняты при Артурасе Зуокаса. Но тогда снос зданий проводили не по закону.

"В одном доме в таборе жили 5-10 человек. А им говорят, вон отсюда, сносим дом. Так нельзя", – сказал Будрис.

В каждом случае надо составить акт о проверке фактических обстоятельств. Составить акт о самовольном строительстве, вручить пользователю, он должен подписать, если пользователь сам не снесет, тогда уже сносить за него через приставов. А с пользователя взыскивают стоимость сноса. Многие пользователи просто сжигали постройки или продавали соседям на дрова.

Будрис 5 лет работал в таборе: "А ходить туда неприятно – на земле оборванные провода, повсюду фекалии, мусор, шприцы. Если электричеством не убьет, то в дерьмо наступишь".

Инспекторам помогала полиция. Некоторых пользователей построек нашли в тюрьме. Некоторые уехали на Запад, бросив эти хибары. Но в таком случае эти постройки тоже надо разбирать и увозить мусор. Больше всего домов было в Верхнем таборе. Сейчас из 61 осталось 5. В Нижнем из 15 – 1-2.

В Нижнем таборе есть и каменное здание - построенная в советское время почта.

Яловик сказал, что сейчас наркотиками торгуют не в таборе, а в самом городе, но преступления быстрее раскрывают.

По предварительным данным, количество расследований в связи с распространением наркотиков осталось прежним. Говорят, что в городе торговля наркотиками не приносит столько прибыли, сколько приносила в таборе, торговцы рискуют быть пойманными.

По словам Будриса, после упразднения табора эту землю, которая сейчас государственная, возможно, передадут бывшим владельцам, родителям и дедам которых она принадлежала до советской оккупации.

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