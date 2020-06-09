Глава Минэнерго Литвы: Латвия и Эстония не заявляли, что будут покупать электроэнергию с БелАЭС

На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас акцентирует, что ни Латвия, ни Эстония не заявляли, что будут закупать электроэнергию у Беларуси после того, как АЭС, считающаяся небезопасной, начнет свою работу.

"Я бы хотел акцентировать существенную вещь – Литва обязалась не закупать, между тем, ни Латвия, ни Эстония не заявляли о том, что будут закупать электроэнергию у Беларуси после запуска БелАЭС", – заявил Ж. Вайчюнас в интервью радиостанции LRT во вторник.

"Латвийское правительство приняло решения, сутью которых является организация торговли электроэнергией с третьими странами после того, как литовско-белорусская граница будет закрыта для торговли электроэнергией", – сказал он.

По словам министра, позиции Балтийских стран по поводу строящейся "под боком" у Литвы АЭС никогда не расходились, различия касались вопроса отказа от закупки электроэнергии, произведенной на БелАЭС.

"Но я и далее призываю как Латвию, так и Эстонию солидарно присоединиться к нашей цели. Целью является отказ от закупок не только в Литве, но и в Балтийских странах", – сказал Ж. Вайчюнас.

Я. Неверович: соглашение предотвратит попадание островецкой электроэнергии на Балтийский рынок

Между тем, советник президента Литвы Гитанаса Науседа, бывший министр энергетики Ярослав Неверович заявил, что соглашение Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить попадание электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран.

Во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas он заверил, что глава Минэнерго делает важные шаги, а оппозиция несправедливо его критикует, поспешно и ошибочно интерпретируя проект соглашения.

"По имеющейся у нас информации, нынешний вариант соглашения уже сейчас предусматривает, что электроэнергия, которая будет пересекать литовско-белорусскую границу, вся мощность на этой границе, будет изыматься с рынка. То есть этими 11-12 тераватт-часами не будут торговать на рынках электроэнергии Балтийских стран. Это означает, что фактически министр Ж. Вайчюнас уже сейчас добился такого результата, при котором электроэнергия, которой торговали бы на белорусско-литовской границе, не будет попадать на рынок трех государств Балтии", – сказал Я. Неверович.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе также критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы.

По словам Я. Неверовича, такие недоразумения между министерствами, скорее всего, связаны со спешкой и нехваткой времени.

В среду правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и третьими странами, но не приняло решений по нему.

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