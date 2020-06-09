За время карантина в Литве было уволено на 1,5 тыссячи больше людей, чем трудоустроено

BNS ru.DELFI.lt

С момента объявления в середине марта карантина по сегодняшний день в Литве было уволено на 1,5 тыс. человек больше, чем трудоустроено, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Он отметил, что в данный момент в качестве безработных зарегистрированы 200 тыс. человек.

По данным Службы занятости, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,8% жителей трудоспособного возраста, а с начала карантина число безработных выросло на 42,9 тыс. (26,5%). Л. Кукурайтис подчеркнул, что ситуация улучшается, а люди постепенно возвращаются на работу. По его данным, в марте- апреле уволенных было на 15 тыс. больше, чем количество уволенных прежде. Только в июне на работу было принято на 12 тыс. больше, чем уволено. Министр утверждает, что в простое сейчас находятся около 40 тыс. людей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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