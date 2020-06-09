Премьер о возможности ехать в Польшу: кому очень не терпится, возможно, сможет ехать и в выходные

Даля Пликуне ru.DELFI.lt

В пятницу на польско-литовской границе запланирована встреча премьер-министров Литвы Саулюса Сквернялиса и Польши Матеуша Моравецкого. Надеются, что на этой встрече будет достигнуто соглашение об открытии границы.

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