Профессор рассказал, при каких условиях может произойти новая вспышка коронавируса

Гость проекта Delfi "Без маски" директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас рассказал о ситуации с коронавирусом, карантине, масках и других мерах защиты, а также объяснил, при каких условиях возможна вторая волна заболеваемости. Предлагаем познакомиться с тезисами интервью.

Для чего нужен карантин?

"Вирус новый, все восприимчивы, вакцины нет. Мы видели, на примере Китая и других Европейских стран, что вирус очень быстро распространяется и происходит коллапс в больницах. Идея ввести карантин в нашей и других странах возникла для того, чтобы избежать такого же коллапса, приостановить первую волну, не распространять вирус из-за границы и подготовить систему здравоохранения, детские сады и другие системные учреждения к новой жизни".

Новые случаи будут, важно быть готовыми

"Желательно, чтобы заболевших не было, никто не заражался, не умирал и не попадал в больницу. Данная ситуация невозможна, пока не появится новая вакцина. К сожалению, со временем мы будем иметь новые случаи заболевания и передачи инфекции от одного к другому. Вероятность смертельного исхода также будет неизбежна. Наша задача состоит в том, чтобы быть информированными и по возможности предохраняться".

Кому лучше оставаться дома?

"Первичное восприятие карантина, когда все должны были оставаться дома, ушло. Сейчас дома нужно оставаться тем, у кого есть подозрения на заражение, у кого уже диагностировали заболевания или тем, кто контактировал с больными. За эти сложные недели мы научились мерам предосторожности в закрытых помещениях: соблюдать дистанцию даже с самыми близкими людьми, не забывать о гигиене рук и обработке поверхностей, поскольку на них вирус может сохраняться довольно долго".

На открытом воздухе вероятность заражения меньше

"Ветер сдувает капли, которые выделяет человек во время разговора и дыхания, а ультрафиолетовые лучи негативно влияют на вирус. Когда мы находимся на улице, риск заражения уменьшается. Нужно понимать, что для заражения нужна большая доза вируса, которая попадет сразу же в дыхательные пути человека. Даже, если вы идете в магазин и проходите мимо инфицированного человека, то вероятность заражения будет небольшая. Если в этот момент все будут в маске, то она практически исчезнет. Именно маска еще долгое время будет нужна, особенно в закрытых помещениях".

У 80% людей нет симптомов

"Вирус никуда не делся и распространяется из-за того, что люди тесно общаются между собой. Мы прекрасно понимаем, что 80% людей может не иметь симптомов или они могут появиться поздно. Сейчас 40% людей заражается от тех, у кого есть симптомы. 45% от тех, у кого не симптомов, но они в скором проявятся. 5% от тех, у кого никогда не появятся симптомы и 10%, заражаются от поверхностей. Это очень осложняет диагностику и своевременную предупреждение болезни, поскольку человек распространяет вирус до того, как у него появятся симптомы. Есть медицинская сложность, поскольку нет одного четкого и хорошего метода диагностики. Клинически диагностировать вирус можно только на поздних стадиях болезни. В лабораторной диагностике существуют методы, которые лучше диагностируют COVID на начальной стадии, а после теряют свою чувствительность. На ранних сроках заражения тестирование проводится при помощи мазка из носоглотки. Таким образом мы ищем сам вирус или его составляющие части. Со временем он опускается ниже, начинает работать иммунная система и приходится делать диагностику по крови. Все эти методы, даже в совокупности, не дадут 100% эффективность".

Мы никогда уже не будем жить так, как жили до COVID

"Хочется убрать это слово "никогда". Швеция надеялась, что они смогут создать популяционный иммунитет. Люди, чья болезнь проявляется в легкой форме, должны были быстро переболеть. Важно было охранять пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, поскольку болезнь может привести к смерти. Как показала практика, популяционный иммунитет не создается так быстро. Получается, остается только стараться не заразиться коронавирусом. Будучи уже зараженным, изолировать себя, чтобы не подвергать опасности окружающих и близких. Также нужно надеяться, что вакцина будет найдена”.

Вирус передается в бессимптомной форме

"Например, если сравнивать с SARS-CoVid1 (атипичной пневмонией), то там люди передавали вирус в клинической стадии, когда уже были симптомы. Именно поэтому распространение атипичной пневмонии было легче остановить. Сегодняшний вирус люди могут передавать в бессимптомной форме, поэтому также просто, как с Sars мы не справимся”.

Будет ли вторая волна?

"В Литве довольно быстро были приняты меры, чтобы постараться не допустить вирус в страну. У нас были первичные тесты, выявляющие наличие вируса через мазок из носоглотки. Запоздали мы с серологическими методами исследования, которые показывают инфицирование, произошедшее две недели назад или раньше. Научные исследования констатируют, что есть случай, когда полимеразная реакция в семье не показывает инфекции, а только антитела. Это означает, что происходит бессимптомное заражение. Если такие случаи не диагностировать, то вирус с меньшей силой будет передаваться другим. У трети взрослых основные симптомы могут отразиться на желудочно кишечном тракте, поэтому болезнь часто пропускают. Неясно, когда бессимптомная цепочка прервется и у кого сильно разовьется инфекция. Такая ситуация будет означать большое выделение вируса у заболевшего и его ускоренное распространение. Именно так может произойти новая вспышка, называемая второй волной".

Нужен сертификат, который подтвердит, что у вас не найден коронавирус

"Нам нужны новые методы, технологии, которые помогут быстрее определять вирус. Нужно уменьшить шанс того, что человек с COVID попадет в Литву. Если вы хотите к нам приехать, то предъявите сертификат, который подтвердит, что у вас не найден коронавирус. Стопроцентных гарантии нет, что у приехавший не находится в инкубационном периоде, однако такими методами можно значительно снизить риски”.

Кто заинтересован, тот и платит

“Если я заинтересован, чтобы ко мне кто-то приехал, то я плачу. Можно и наоборот, если кто-то другой заинтересован и хочет приехать, то пусть платит он. Это экономика, общение, логичные смыслы. Главное, чтобы была возможность приехать, а далее пусть решает отдельный человек или же государства между собой.

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