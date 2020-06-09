Помощь государства может пойти во вред: заплатить придется больше, чем получили

Государство в этот сложный период оказало помощь жителям и бизнесу, но не все знают, что в такой помощи скрываются налоги. Бывают и такие парадоксальные случаи, когда получателям помощи приходится платить больше, чем они получили от государства.

Государство выделяет небольшим компаниям, в которых работают меньше 9 человек субсидии в размере 50% переведенного в прошлом году подоходного налога (ПН). Если ПН был до 1000, выделяют 500 евро, если 10000-2000 евро - 1000 евро, а если больше 2000 евро, то сумма субсидии составит ровно половину ПН за 2019 год. Эта сумма облагалась налогом на прибыль.

Представитель Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене сказала Delfi, что эти субсидии считаются субсидиями в виде компенсации неполученной прибыли, значит, они облагаются налогом на прибыль.

Аудитор, консультант Артурас Капитоновас напоминает, что стандартный тариф налога на прибыль составляет 15%, есть и 5%, если доходы компании не превышают 300 000 евро.

Это значит, что получившие помощь государства компании должны будут заплатить больше налогов, чем получили помощи. Например, если с учетом помощи доходы составят больше 300 000 евро, то придется заплатить не 5, а 15% налога.

Есть и второй момент - если деятельность компании облагается смешанным НДС, то субсидия войдет в суммы, которые НДС не облагаются, значит 1 октября 2021 г. при подаче декларации НДС придется заплатить государству больше налогов, чем было получено субсидий

Между тем субсидии зарплат находящихся в простое работников налогами не облагаются.

Несмотря на то, что они напрямую налогами не облагаются, влияют на налог на прибыль.

"Например, если бы зарплата была 1000 евро, а государство компенсирует 700, то компания сможет в виде расходов указать лишь 300 евро", – сказал консультант.

Он сказал, что для бухгалтера - это не новость, но для глав компаний, которые не разбираются в бухгалтерии, это будет неожиданностью.

ГНИ указала, что помощь самозанятым в размере 257 евро налогами не облагается. Но аудитор напомнил, что из этой суммы люди должны выплатить налоги в "Содру".

Если самозанятый откладывает деньги ан пенсию в фонде второй ступени, то он должен заплатить 52,93-71,14 евро плюс ОНЗ 42,37 евро и у него останется всего 161,7 евро.

Минфин указал, что субсидии - это помощь государства, поэтому вводить какие-то дополнительные механизмы не планируют.

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