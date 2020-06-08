В Литву пришла жара: ощущаемая температура поднимется до 29 градусов

Долгое время погода в Литве напоминала осеннее ненастье, а лето наступило практически в одночасье. Синоптики прогнозируют жаркую погоду, которая будет сопровождаться грозами.

"В воскресенье 30-градусную жару прервали дожди с грозами, местами дул сильный ветер, выпал град. В Литве наступило лето. В летний период - это нормальное явление, а по мере глобального потепления подобные явления становятся все чаще. Однако в воскресенье все не завершилось.

По нынешним данным, на этой неделе подобное будем наблюдать почти каждый день: жара, ливни, грозы, местами град, сильный ветер. Как в тропиках", – сказал директор портала gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс. По его словам, в ближайшие дни станет теплее, будет влажно, поэтому будет душно.

"Очень важно пить много воды, особое внимание надо уделять детям и людям старшего возраста. Ночью будет спокойнее, чем днем, дождь и грозы ночью возможны лишь местами. По ночам будет 13–18 градусов. Днем, особенно после обеда и вечером, каждый день ожидаются ливневые дожди и грозы, сильный ветер. Однако все эти явления будут наблюдаться в разных частях страны неравномерно", – сказал синоптик.

Он заметил, что гроза может разразиться в любой момент. Синоптик предупредил, что из-за коротких ливней, улицы может затапливать вода, поэтому водителям стоит продумать несколько маршрутов возвращения домой.

"Днем будет 23–29 градусов тепла. Но ощущаемая температура будет выше. На взморье будет прохладнее, там будет 17–22 градуса. Немного теплее у моря будет в выходные. По прогнозам, в выходные и дождей будет меньше.

В субботу местами еще пройдет небольшой дождь с грозой, а в воскресенье можно будет наслаждаться летним теплом. Остальная часть июня будет по-летнему теплой, время от времени будут идти дожди", – сказал Петкявичюс.

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