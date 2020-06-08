В Литве дорожают услуги кафе и гостиниц: экономист видит желание бизнеса восполнить потери

Во время карантина в Литве поднялись цены. Например, в мае цены на услуги, по сравнению с маем 2019 года, увеличились почти на 5%, цены на услуги гостиниц, кафе и ресторанов выросли на 5,8%. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас считает, что, вероятно, так сектор услуг пытается восполнить понесенные во время карантина потери и снижение оборота.

"Меня удивляет, рост цен на услуги в Литве, несмотря на экономический кризис, в мае цены выросли на +4,8%, а в Эстонии, например, в мае цены снизились на 2,0%.

В Литве цены больше всего подняли гостиницы, кафе и рестораны (+5.6%), а в Эстонии в этом сегменте цены снизились (-0,4%)", – писал экономист.

На этот раз, по его словам, ситуацию нельзя объяснить ростом минимальной зарплаты, ведь в Эстонии минимум в этом году тоже вырос. Экономист считает, что причина - желание литовских предприятий компенсировать снижение оборота путем повышения цен.

"Но такая стратегия в кризис - недальновидна, ведь при снижении покупательной способности жителей и царящей неопределенности жители будут уменьшать расходы на товары и услуги не первой необходимости (особенно в сегменте гостиниц, кафе и ресторанов), поэтому рост цен еще больше уменьшит оборот этого сектора и отпугнет местных и зарубежных туристов, поэтому со временем ВВП о занятость в этом секторе снизятся, а это приведет к повышению уровня безработицы в Литве", – сказал он.

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