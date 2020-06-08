60-летние в Литве получают выплаты, но без работы остаются люди из другой возрастной группы

Что ждет рынок труда в Литве и 60-летних работников? Об этом в передаче "День на Delfi" говорили министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис и экономист Раймондас Куодис.

На вопрос, как оценивать прогноз экономики Литвы, Куодис ответил: "Сейчас почти весь мир перешел с прогнозов к анализу сценариев". По его словам, ситуация очень неясная, поэтому прежние модели экономики не слишком могут помочь.

Однако он поделился своими предположениями: "Можем получить что-то вроде сценария 2009 года, когда падение экономики составит больше 10%. Но точные цифры неизвестны".

Кстати, Куодис сказал, что и статистика сейчас неточная. Точных трудно определить реальный уровень безработицы, поскольку часть людей находится в простое, неясно, работают они или нет, многие в отпуске.

Кукурайти сказал, что собирают данные несколько ведомств – Служба занятости и Фонд социального обеспечения ("Содра"). Данные "Содры", по словам министра, положительные.

"В какой-то момент баланс был отрицательным. С начала карантина – был отрицательный баланс в 16 000–17 000 человек, сейчас он составляет – 3000. В мае на работу приняли на 8000 человек больше, чем было уволено", – сказал министр.

В первую неделю июня, по его словам, данные также были положительными. И хотя, пи словам министра, экономика открывается, ситуация налаживается, он согласился с мнением журналиста Передниса, что люди старшего возраста все еще чувствуют себя неспокойно.

В группе людей до 45 лет изменений почти нет, в группе 45–50 лет данные меняются. "Тут увольнений больше", – сказал Кукурайтис.

"В группе с 60 лет уволены на 4% работников, чем обычно, в группе старше 65 – на 6%. Это значительные данные, если сравнивать с другими группами", – не скрывал министр.

Значит ли это, что снизилась потребность в услугах этих людей на рынке труда?

"Общие данные по безработице скрывают вариации по возрасту, большие вариации по национальному признаку и т.д., – сказал Куодис. – OА у людей старшего возраста есть определенная защита, они могут досрочно уйти на пенсию, может дети уже выросли, кредиты выплачены, может их морально легче уволить, чем тех, у кого есть дети, кредиты и т.д.".

Куодис сказал, что безработица среди людей старшего возраста - это сугубо не литовская реальность, это наблюдается во всем мире.

Кукурайтис об увольнениях в группе людей старшего возраста сказал, что не надо забывать и о тенденции удаленной работы.

"Может быть, некоторые перестановки на рынке труда произошли для того, чтобы сохранить тех, с кем можно дальше работать, – сказал министр. – Скорее всего, бизнес принимал важные решения, чтобы сохранить бизнес, может, уволили тех, кто не смог приспособиться, но это только интерпретация".

Парламент Литвы одобрил выплаты для людей старше 60 лет, почему выбрана именно эта возрастная группа?

Кукурайтис сказал, что это не просто так, ведь с 60 лет на рынке труда происходят значительные перемены.

Куодит критиковал выплаты разным группам.

"Вот вам, пенсионеры, подарочки", – приводит он пример. Что делать? Пересматривать бюджет?

"Практика у всех цивилизованных стран одинаковая, – сказал Куодис. – Можно включить дурака, будто разрешение на большой лимит кредита автоматически означает выплаты для разных секторов. Нигде в мире такого нет, но можно выкатить глаза и говорить, это же чрезвычайное положение и т.д."

Куодис заметил, что власть раздает "подарки с зеленым бантом" и прибавил, что некоторые из них - нормальные, а некоторые - подозрительные.

Кукурайтис не противоречил Куодису: "Согласен, не может не быть предвыборного политического фона".

В конце беседы журналист Переднис задал вопрос Куодису: "Мы находимся в начале или в конце урагана?"

"Посмотрим. Я склонен согласится с министром, худшее уже позади" – сказал Куодис и отметил, что сейчас надо надеяться на одно - что не будет второй волны.

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