Почти все случаи коронавируса связаны с частными праздниками

Пять из шести новых случаев коронавируса в Литве связаны с очагами, разгоревшимися после проведения частных праздников в Кернаве и Кальвяляй, информировал BNS Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Все новые случаи зафиксированы в Вильнюсском округе, если точно - большинство их связано с частными праздниками. Четыре связано с праздником в Кернаве и один - с праздником в Кальвяляй", - сказала BNS в понедельник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, коронавирус за минувшие сутки установлен у двух участников праздника в Кернаве и у двух человек, связанных с зараженными лицами.

По данным НЦОЗ, всего на этом празднике было восемь человек, шесть из них заболели COVID-19, пока два случая выявлены и у их близких.

Как сказала Лингене, случай заражения подтвержден и у участника празднования дня рождения в Кальвяляй.

"Из 15 участвовавших в празднике людей коронавирус уже выявлен у семи. Заражение также установлено у восьми связанных людей", - сказала представитель НЦОЗ.

По ее словам, в Вильнюсском округе также установлен один привозной случай - из Великобритании, однако подробностей у НЦОЗ пока нет.

В общей сложности, в Литве, по данным на понедельник, подтверждено 1720 случаев коронавируса. Все еще больны 309 человек, выздоровел 1331 человек.

От COVID-19 умер 71 человек, еще девять человек умерли от других заболеваний.

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