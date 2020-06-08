В 8 самоуправлениях Литвы пройдет интенсивное тестирование на коронавирус

На этой неделе из профилактических соображений более интенсивно будут тестировать на коронавирус жителей Вильнюса и Вильнюсского района, Электренай, а также Игналины, Лаздияй, Скуодаса, Шакяй и Шальчининкайского района, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

Эти меры предпринимаются по причине более высоких показателей заражения, чем в других частях страны. В Литве на 100 тыс. жителей приходится 3,4 случая, а в упомянутых муниципалитетах этот показатель выше. В Вильнюсском районе – 27 случаев на 100 тыс. жителей, в Лаздияйском – 19,9, Игналинском – 13,9, в Вильнюсе – 7,5, в Шальчининкском районе – 6,6, в Суодасском – 6,2, в Электренай – 4,2, в Шакяйском – 3,7 случая.

В этих муниципалитетах профилактически проверят всех работников леченых учреждений и домов опеки, за исключением детских домов.

Проверки в больницах, включая пациентов, будут проводиться в случайном порядке. Также в случайном порядке будут проверять работников, связанных с обслуживанием клиентов, например, сотрудников аптек, магазинов. Они могут регистрироваться по короткому номеру 1808, люди должны будут прибыть в мобильные пункты.

Продолжится тестирование всех людей с хотя бы одним из симптомов респираторной инфекции, то есть с температурой, кашлем, удушьем и прочим.

И далее целенаправленно будут проверяться пациенты, отправляющиеся на плановое лечение в больницы, и при выявлении очагов инфекции, например – в случае заражения жителя общежития.

Кроме того, продолжат проводить исследования с целью подтверждения выздоровления человека – так называемые повторные тесты.

Как и на минувшей неделе не будут обязательно тестировать всех без исключения прибывающих из-за границы. Проведение анализа будет назначаться в случае наличия симптомов.

На прошлой неделе в Литве было 14 муниципалитетов, в которых уровень заболевания коронавирусом на 100 жителей был выше среднего показателя по стране.

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