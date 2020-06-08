Опрос показал - пациенты не знают, что делать: онкобольные не получают помощи

"Во время карантина я поняла, что для онкобольных настали тяжелые времена", – сказала женщина, которая больше 30 лет работает учителем (у нее диагностирован рак третьей стадии).

"Я не могу попасть к врачам, мне нужно сдать анализы, велели ждать конца карантина. Но поскольку болезнь может возобновиться (у меня рак трех видов), прогрессировать, значит, смерть приближается очень быстро. Хотелось бы получить конкретную помощь, у меня трое детей, родился внук, для Литвы я 30 лет проработала учителем", – писала женщина.

Это одно из свидетельств пациентов, которые собрала Ассоциация по оказанию помощи онкобольным, которая с 21 мая по 1 июня опросила 670 респондентов, – 584 женщин (87%), 85 мужчин (13%), 1 респондент пол не указал. Из них 621 (92,5%) болеет онкологическими заболеваниями. 46% – 40–55 лет, 30% – 56–65 лет, 14% – старше 65 лет, остальные 10% – 18–39 лет.

По данным опроса, нет ни одного медучреждения, которое оказывало бы помощь онкобольным во время карантина.

"4 мая я звонила в регистратуру, но не удалось дозвониться. На следующий день дозвонилась, но мне сказали, что мест на август уже нет (моя плановая проверка должна была быть в июле) сейчас надо звонить 1 июня", – рассказала о своем опыте женщина старше 65 лет, у которой диагностирован рак третьей стадии(она проверяется в Национальном онкоинституте).

Целый ряд пациентов рассказали о горьком опыте. С проблемами сталкиваются пациенты не только в Вильнюсе, но и в других городах.

Президент ассоциации Шарунас Нарбутас прокомментировал заявления министра здравоохранения Аурелиюса Вериги о том, что онкопациенты получают помощь, так:

"Это смотря с чем сравнивать, если с тем, что другие люди вообще никаких услуг не получали, их не регистрировали, то да, онкобольных регистрировали. Только сами медучреждения решали, кого приглашать и кому предоставлять услуги.

Мы видим, что одни пациенты могли дозвониться и их быстро принимали, а других гоняли от врача к врачу, у них требовали сдавать образцы на COVID-19 и т.д. Было много неудобств. Не было такого, чтобы все получили необходимые услуги".

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