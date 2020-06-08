МИД пополнил список стран, в которые могут ездить жители Литвы

С 8 июня Министерство иностранных дел Литвы отозвало предупреждение "не ездить в Испанию и Мальту", однако другие предупреждения остаются в силе. Остается предупреждение не ездить в Великобританию и Португалию.

МИД призывает отказаться от ненужных поездок в Бельгию и Ирландию, где уровень заболевания коронавирусом (COVID-19) остается выше 15 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Всем, кто едет в эти страны, рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Особенно важно помнить, что если ситуация изменится, могут измениться и рекомендации относительно этих стран.

Граждане Литвы, которые планируют поездки, особенно за пределы Европы, должны ответственно оценить ситуацию и поинтересоваться, действуют ли в этих странах требования к изоляции и т.д. С понедельника также был обновлен список стран, из которых в Литву могут приезжать иностранцы.

Напомним, что жители Литвы могут вернуться на родину, однако при возвращении из некоторых стран им придется 14 дней провести в изоляции.

Напомним, что рекомендации относительно поездок в конкретные страны можно найти на сайте https://keliauk.urm.lt.

МИД рекомендует скачать приложение "Путешествуй безопасно" (Keliauk saugiai) и получать актуальную информацию и сообщения МИД о ситуации за границей - iOS: https://goo.gl/dOxeli, Android: https://goo.gl/rPwrfx.

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