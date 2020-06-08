Коронакризис: важнейшие новости за выходные дни в Литве

Информационное агентство BNS представляет обзор важнейших новостей о коронакризисе в Литве за минувшие выходные дни.

Распространение вируса. В выходные дни были подтверждены в целом 20 случаев заражения вирусом. У эпидемиологов вызывает беспокойство ситуация с распространением вируса среди участников праздника, проходившего в Кальвяляй (Вильнюсский район), в целом выявлено 150 человек, вошедших в контакт.

Список стран. Министерство здравоохранения обновило список стран, из которых можно прибывать в Литву. Он вступит в силу с понедельника и будет действовать до 14 июня.

Важные новости, не связанные с коронавирусом.

* В воскресенье на Вильнюсском кладбище Антакальнис состоялись похороны актера театра и кино Гедиминаса Гирдвайниса.

* В субботу члены партии "Порядок и справедливость" начали процесс ликвидации партии и дали старт новой политической силы – партии "Свободы и справедливости", председателем которой избран бывший лидер Ремигиюс Жемайтайтис, а его заместителями стали Артурас Паулаускас и Артурас Зуокас.

* В субботу сотни добровольцев в Литве чистили реки и водоемы – так в стране прошла мировая акция очистки рек River Cleanup.

* В воскресенье поступили сообщения о неисправности перемычки ЛЭП NordBalt, соединяющей Литву и Швецию, в данный момент активированы резервные мощности в трех Балтийских странах.

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