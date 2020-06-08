Малоимущим жителям в пайки положат и гигиенические средства

В июне, несмотря на карантин, больше 168 000 малоимущих жителей Литвы получат не только продовольственные пайки, но и гигиенические принадлежности. Пайки поступят в муниципалитеты с 8 июня, сообщает Агентство европейского социального фонда.

В этом году пайки малоимущим жителям будут выдавать уже в третий раз. Жителям выдадут следующие продукты: 1 кг муки, 0,5 кг макарон, 0,5 кг риса, 1 кг сахара, 0,66 кг консервированного горошка, 0,4 кг свиных консервов, 0,5 кг сухих завтраков, 0,48 кг концентрата для борща.

В июне в пайке будут также: мыло, шампунь, средство для стирки, зубная паста и зубная щетка.

Пайки все муниципалитеты получат до 18 июня. Всего в Литве будет 600 пунктов раздачи пайков по установленным графикам. Чтобы узнать точное время выдачи, надо обращаться в муниципалитеты.

Все пайки упакованы, поэтому получателям не надо приносить свои пакеты. Подписи за получателей будут ставить работники центров.

Пайки смогут получить жители с доходом на 1 члена семье не больше 187,5 евро.

Раздачу пайков организуют муниципалитеты и две неправительственные организации: "Продовольственный банк" и Содружество Красного Креста Литвы. Информацию о месте выдачи пайков в конкретном муниципалитете можно найти на сайте муниципалитетов и "Продовольственного банка".

На покупку продуктов для малоимущих на 2019-2020 гг выделили 24 млн. евро из Европейского фонда помощи бедствующим.

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