Погода на неделю: снова прогнозируют шквальный ветер и дожди

В понедельник днем над Литвой пройдет контрастный атмосферный фронт, который принесет сильный ветер и дождь. Пройдут небольшие, но обильные дожди. Во время дождя будет дуть сильный ветер, до 16-21 м/с, местами выпадет град. Осадки ожидаются после обеда. У моря до обеда воздух прогреется до 20, в Шяуляй до 25, в Таураге и Паневежисе до 27 градусов. В восточных районах будет 27-29 градусов.

Во вторник ночью дождевые облака рассеются. Ночью будет 14-16 градусов. Днем после обеда облачность увеличится, пройдут небольшие дожди с грозами. Местами пройдут сильные дожди. Возможны грозы, сильный ветер - до 15-17 м/с. Теплее всего будет на востоке и на юге страны - 26-28 градусов. В Жемайтии будет 22-25, а на море 18-20 градусов.

Летнее тепло не уйдет и в среду. Однако время от времени будет усиливаться ветер, будут идти кратковременные дожди. Ночью будет 14-16, у моря 12-13, а днем 24-28, на взморье 18-20 градусов.

В четверг ночью осадков будет меньше, дожди пройдут лишь местами. Будет дуть слабый ветер. Ночью будет тепло, только утром температура понизится до 13-17 градусов. Утром будет тепло и без осадков, после обеда вернутся дожди с грозами, ветер поднимется до 15 м/с. На юге и на востоке будет 28-29 градусов. В Жемайтии будет 25-28, а на Куршской косе всего 21 градус.

Похожая ситуация будет и в пятницу, только будет еще теплее. Ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла. Время от времени будут идти кратковременные дожди с грозами.

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