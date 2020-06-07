Прогноз климатолога: ожидающих жаркого лета ждет разочарование

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует в ближайшие месяцы более высокие, чем в среднем, температуры в Европе и в остальной части Северного полушария, однако Донатас Валюкас, климатолог Литовской гидрометеорологической службы, говорит, что лето в Литве не будет исключительно жарким.

По его словам, ожидаемая для страны температура должна быть близкой к многолетним нормам.

"Северное полушарие очень большое. Тот же самый пример мая, когда в Литве было достаточно прохладно, волна тепла в Южной Европе, например, в Греции, а также в некоторых частях Юго-Западной и Западной Европы, была сильная аномальная жара в Сибири. Однако ожидаемая температура для Литвы должна быть близка к многолетним нормам", - сказал климатолог.

По его словам, страны в южной части полушария должны ощутить жару летом, но такие случаи менее вероятны для Литвы.

По мнению климатолога, в самое теплое время года в Литве должно быть обычное количество осадков, хотя, он подчеркнул, что это довольно сложно прогнозировать. "Ожидается, что осадки летом, как и температура, будут достаточно близки к многолетним нормам, но осадки трудно предсказать, и они распределены очень неравномерно. Многие заметили случаи, когда в одной половине города идет сильный дождь, а в другой - сухо. (...) Такое неравномерное распределение осадков очень распространено летом. Но это неравенство есть на всей территории Литвы, оно постоянное, а не какое-то исключение этим летом", - сказал Д. Валюкас.

На этой неделе Литовская гидрометеорологическая служба объявила, что, несмотря на прохладный май, весна была немного теплее многолетней нормы. По данным службы, средняя температура воздуха в календарную весну (март-май) была на 0,2 градуса выше и осадков выпало на четверть (25%) меньше, чем обычно в Литве.

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