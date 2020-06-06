Статус безработного: кому платить ОНЗ и какие выплаты появятся в ближайшее время

На 11 неделе карантина Служба занятости подвела итоги. Карантинные новости показывают горькую правду – уровень безработицы растет, сейчас он составляет 11,8%. Ряды безработных пополняются. Возникает немало вопросов: когда не надо платить обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), когда полагается пособие по безработице? На эти вопросы Delfi ответил Соцмин.

Как известно, если житель Литвы не работает, не учится, не занимается какой-либо экономической деятельностью, он обязан платить ОНЗ (есть исключение, например, для официальных безработных и одного из родителей до достижения ребенком (детьми) определенного возраста.

За счет государства также застрахованы люди, у которых есть необходимый пенсионный стаж (в этом году - 31,5 года, в 2023 г. - 33 года).

Государство за свой счет страхует и официальных безработных. Служба занятости в таком случае регистрирует безработного и оформляет пособие.

Однако надо подчеркнуть, что выплаты полагаются не во всех случаях. Представитель Соцмина Эгле Самошкайте сказала Delfi, что у человека должен быть стаж не меньше 12 месяцев за последние 2,5 года (30 месяцев).

Пособие платят 9 месяцев, каждые три месяца оно снижается. Размер пособия зависит от доходов и от установленного "потолка".

Постоянная часть пособия - 141,25 евро плюс переменная (она каждые три месяца снижается): 1-3 месяцы – 38,79% средних доходов, 4-6 месяц – 31,03%, 7-9 месяц – 23,27% (но не больше 783,51 евро во втором квартале 2020 года).

Парламент Литвы принял поправки к закону, чтобы улучшить положение безработных. Однако пока новая система не работает. Выяснилось, что во время карантина заявки на получение пособия не принимают, а порядок выплат не установлен.

Сейчас парламент решил, что новый порядок вступит в силу, как только его подпишет президент. По словам Самошкайте, выплаты получат уже зарегистрированные в Службе занятости люди.

По новым правилам, получающие пособие по безработице люди, получат дополнительно по 42 евро, а те, кто уже не получает - по 200 евро.

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