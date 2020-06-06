Минздрав Литвы представил список стран, приезжим из которых не требуется изоляция

Минздрав Литвы объявил список стран, который будет действовать с 8-14 июня - приезжим из этих стран не надо проводить в карантине 14 дней. Кроме того, появился новый список стран, из которых разрешен въезд, но придется изолироваться на две недели. Также установлено, что в Литву нельзя приезжать из таких стран, как Швеция, Великобритания, Северная Ирландия и Португалия.

Приезжие из Бельгии и Австрии должны провести в карантине 14 дней. Граждане Литвы могут вернуться на родину из всех стран, но приехавшим из вышеупомянутых стран придется 14 дней провести в карантине.

Минздрав напоминает, что в Литву можно приезжать из стран, где в последние две недели уровень заболевания составлял 15-25 человек на 100 000, только в таком случае придется две недели провести в изоляции. Если человек приехал из страны, где число заболеваний составляет меньше 15 человек на 100 000 жителей, то изолироваться не надо.

Надо ли человеку проводить 14 дней в изоляции, будет зависеть от исходной точки поездки. То есть если человек ехал из страны с низким риском, через другие страны, но не останавливался в них и может это доказать, то ему не надо изолироваться.

Правда, это не действует в случае со Швецией. Важно знать, что все, кто прибывает из Швеции на пароме должны будут провести 14 дней в изоляции, даже если человек приехал на паром из Норвегии или Дании.

Минздрав напоминает, что список стран меняется каждую неделю, поэтому очень важно следить за информацией.

Важно помнить, что даже если страна попадает в литовский список, это не значит, что граждан Литвы в нее впускают – до сих пор нет общего соглашения между странами европейской экономической зоны. Однако единые условия действуют в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.

Этот порядок распространяется на страны европейской экономической зоны, Швейцарию, Великобританию, Северную Ирландию. Решений относительно третьих стран пока нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!