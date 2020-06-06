Как попасть к врачу? Карантин-то отменят, а действующий порядок останется

В Паневежисе известный телеоператор и фотограф после перелома руки остался без реабилитации, поэтому ему скорее всего придется снова оперироваться. Несмотря на то, что уже месяц медучреждения могут принимать пациентов, открылась лишь половина медучреждений, а оставшиеся без помощи врачей люди пишут жалобы в Минздрав. Журналист издания Sekundė выяснял, почему, несмотря на смягчение карантина, по-прежнему сложно попасть к врачам.

Минздрав на сегодняшний уже рассматривает возможность назначения санкций медучреждениям, которые до сих пор не открылись. Однако главы медучреждений отвечают, что руки им связало само министерство. И, вероятно, надолго, поскольку пока циркулирует коронавирус, врачи будут обслуживать пациентов удаленно.

Жители Литвы уже печально шутят, что в нашей стране не осталось иных болезней - только коронавирус. Говорят, что количество смертей начнет расти не из-за нового вируса, а потому, что необходимую помощь не получают онкобольные, сердечники и люди с другими опасными заболеваниями.

В марте, когда был объявлен карантин, не только отменили все операции, но и услуги реабилитации. В Паневежисе известный телеоператор Эгидиюс Крикщюнас по причине того, что не смог пройти реабилитацию, должен будет снова ложиться на операционный стол.

В январе он получил травму руки. У него был перелом лучевой кости, разрыв локтевого сустава, вывих локтя. Пять недель он провел в гипсе, потом его ждала реабилитация. До начала карантина он прошел 5 дней реабилитации.

"У меня контрактура сустава – локоть не сгибается. Необходима помощь специалистов. Я начал реабилитацию, поскольку не мог даже ладонь на стол положить, но через неделю все остановилось", – рассказал оператор.

Он пытался сам делать упражнения, которые находил в интернете, но начинались сильные боли. Кроме того, когда занимаешься без присмотра специалистов, можно нанести себе еще больший вред.

"В июне ждет визит к реабилитологу, снова все начнется сначала. Прошли три месяца, тут уже реабилитация вряд ли поможет – придется оперироваться. Сустав не сгибается", – рассказал он.

На прошлой неделе он получил травму второй руки, порезал палец, вероятно повредил сухожилие. Он поставил себе диагноз по интернету - синдром щёлкающего пальца. Потом во время удаленной консультации диагноз подтвердил врач. Крикщюнас шутит, что если люди с помощью интернета могут ставить себе диагноз, то может и врачи больше не нужны.

"Такие консультации по телефону – как хождение со свечкой. Сейчас с помощью google и сам можешь стать врачом, значит врачи нужны только для выписывания направлений и рецептов", – иронизирует Эгидиюс.

С 1 июня в Литве открылись санатории, однако первые две недели они смогут принимать в два раза меньше пациентов, чем обычно. Кроме того, всем пациентам надо получить новое направление реабилитолога, ранее выданное не действует. Кроме того, первые недели не будет грязевых процедур, лечебных ванн, водных процедур и групповой зарядки.

Директор Паневежской городской поликлиники Каролис Валантинас считает, что медучреждения так как раньше уже никогда работать не будут.

"Само министерство установило правила возобновления нашей деятельности", – сказал он.

Минздрав указал, что медучреждения могут предоставлять не больше 50% услуг. Если раньше врач принимал 20 пациентов в день, то сейчас - не больше 10. Пока принимают максимум 6. Сейчас регистратура записывает пациентов только на получение удаленной консультации – назначают время, когда звонит семейный врач. После удаленной консультации врач, если надо, назначает визит.

"Все сделано так, чтобы в поликлинику попало как можно меньше пациентов. Люди недовольны, хотят, чтобы врач их осмотрел на месте. Но ведь для обуздания вируса надо сделать так, чтобы в поликлинике было как можно меньше людей, ведь это зона повышенного риска", – сказал Валантинас.

"Карантин рано или поздно закончится, но, думаю, нынешний порядок останется в силе. Около 20–30% пациентов приходили просто "спросить". Сейчас пациентов принимают только по предварительной записи, приходить надо не раньше чем за 10 минут – иначе, несмотря на погоду, придется стоять на улице", – сказал он.

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