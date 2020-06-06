В Литве установлены 11 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Литве установили 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 6 июня:

В Литве подтверждены: 1705 случаев заболевания

Болеют: 304

За последние сутки установили: 11 случаев

Количество скончавшихся: 71

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9

Количество выздоровевших: 1321

В изоляции находятся: 263 человека

С 1 июня в Литве зарегистрировали 8 привозных случаев коронавируса.

За 5 июня в лаборатории проверили 4935 образцов.

Всего за этот период в Литве проверено 331 229 образцов.

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