По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 6 июня:
В Литве подтверждены: 1705 случаев заболевания
Болеют: 304
За последние сутки установили: 11 случаев
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1321
В изоляции находятся: 263 человека
С 1 июня в Литве зарегистрировали 8 привозных случаев коронавируса.
За 5 июня в лаборатории проверили 4935 образцов.
Всего за этот период в Литве проверено 331 229 образцов.
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