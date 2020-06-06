В больнице скончался мужчина, который на самокате столкнулся с велосипедистом

ru.DELFI.lt

5 июня, в 18.40 ч., в Паневежисе, в парке культуры и отдыха под мостом на ул. Нямуно, велосипедист (личность не установлена), столкнулся с электросамокатом, которым управлял мужчина (1957 г.р.). Мужчина упал с самоката и ударился об асфальт.

В 19.45 ч. пострадавший скончался в приемном отделении Паневежской больницы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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