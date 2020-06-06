На дорогах Литвы появятся сотни радаров, первые установят в этом году

После того как Министерство транспорта раскритиковало Литовскую дирекцию автомобильных дорог (ЛДАД) за то, что она в течение двух лет не смогла купить радары, поэтому на дорогах выросло число ДТП: ЛДАД ответила - первые посты контроля скорости на дорогах появятся в этом году, а через год – сразу несколько сот ПКС.

В комментарии Delfi ЛДАД отмечает, что после того как 11 февраля 2019 года истек срок действия договора с компанией, которая присматривала за ПКС, их выключили, поэтому на дорогах осталось только 50 радаров, измеряющих среднюю скорость на 25 участках.

В начале 2020 г. ЛДАД объявила конкурс на закупку радаров, измеряющих среднюю скорость. Однако вскоре Вильнюсский окружной суд назначил временные меры и ограничил возможность заключения договора по просьбе участника конкурса, компании Fima.

"На данный момент суд отклонил иск, как необоснованный, однако компания обжаловала решение суда. Литовский апелляционный суд объявит решение 18 июня", – сказано в ответе ЛДАД Delfi.

С учетом этого опыта ЛДАД отозвала аналогичный международный конкурс на покупку 112 радаров, измеряющих среднюю скорость (для 56 участков).

После консультаций, конкурс на покупку этих 112 радаров повторно был объявлен в середине апреля. Договор с подрядчиком, по данным ЛДАД, будет подписан в июле.

По данным ЛДАД, в этом году на дорогах Литвы установят 70 радаров мгновенного действия. Новые радары будут измерять не только скорость, но и фиксировать наличие техосмотра, страховки, уплаты дорожного сбора.

Кроме того, эти радары будут использовать и для фиксирования недопустимых маневров. Эти гибридные радары в Литве появятся впервые.

Preliminarios momentinių greičio matuoklių įrengimo vietos. LAKIS nuotr.

На дорогах Литвы появятся современные радары. Такой гибридный радар одновременно может отслеживать 32 автомобиля, распознавать номера, фиксировать недопустимые маневры и другие нарушения. По словам экспертов, эти мобильные радары можно легко переставлять с места на место, закреплять на любом столбе, главное, чтобы было электричество.

Кроме того, в радарах установлено оборудование Deep learning, с помощью которого радар "учится" распознавать больше данных, по уже полученным, лучше распознавать номера, а в случае необходимости и тип автомобиля - легковые, грузовые, автобусы.

В 2021 году расширение сети будет еще более серьезным. С конца этого до конца следующего года в Литве установят еще 212 радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном участке.

Поскольку это парные радары, один устанавливают в начале участка, а другой - в конце, поэтому если сейчас наблюдают 25 участков, то в следующем году их станет на 106 больше.

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