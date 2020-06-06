На рынке снижаются цены: у покупателей денег стало меньше

Журналисты Delfi побывали на Калварийском рынке, чтобы узнать, каковы цены на новый урожай, и что предлагают наши фермеры. На этот раз рекордных цен не было. Напротив – денег у покупателей стало меньше, чем до карантина, к этому надо приспосабливаться.

Однако были и особые растения, на их цены карантин не повлиял. Торговцы рассадой и растениями сказали, что торговля ожила.

"На этой неделе появилась литовская клубника. Дорого, но берут. Одни детям, другие - себе", – сказала продавщица.

Она назвала и цены. Литовская клубника, выращенная в теплице, стоит 8 евро за килограмм (когда пойдет ягода с полей, цена значительно снизится), греческая - 2,5 евро.

"Когда начинается массовое созревание, килограмм литовской клубники стоит примерно на евро дороже привозной", – сказала женщина.

Она рассказала и о другой популярной ягоде - голубике. В прошлом году литовская голубика стоила 5-4,5 евро за кг в начале сезона, однако сезон голубики в Литве начнется нескоро.

Божена с сестрой продают выращенную в семейном хозяйстве зелень.

"Мы видим, что у людей меньше денег, поэтому немного снизили цены. В прошлом году зеленый лук стоил 50 центов, в этом 20, редиска была 80 стала 70-50 центов. Дешевле продаем и салат. В прошлом году 100 г стоили 1 евро, в этом 50 центов", – сказала Божена.

Гедиминас уже третью неделю продает огурцы. В основном это огурцы сорта "Родничок".

"Первые огурцы стоили 3 евро, а "Родничок" и сейчас продаю по 5 евро за кг. Его боготворят люди, которым нравится этот сорт", – сказал Гедиминас.

Женщина, продающая цветы, сказала, что в этом году предлагает цветы 56 видов. А если брать разные цвета, то будет и 200 видов. Цены такие же, как и в прошлом году. Сурфинии по 2 евро, пеларгонии - 2-6 евро.

"Карантин вернул людей к сельскому хозяйству, покупателей приходит много", – признала женщина.

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