Премьер Литвы приехал на заседание совета "крестьян"

5 июня после обеда Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ) собрался на заседание совета в Найсяй. В Найясяй приехал и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

На вопрос, объявит ли он сегодня свое окончательное решение в связи с участием в приближающихся парламентских выборах, Сквернялис дал положительный ответ.

"Да, вероятно, да. Тут нечего скрывать, если я уже приехал, то, скорее всего, так и будет, буду участвовать в выборах", – сказал он, заметив, что это не означает, что он возглавит список.

"Об этом еще даже не говорят, будет проводиться рейтингование", – сказал он.

Лидер "крестьян" также надеется, что Сквернялис сегодня сообщит о своем решении.

"Список полностью еще не будет утвержден, только часть одномандатных округов. Мы утвердим решения о сотрудничестве с партнерами", – сказал Карбаускис.

"Я думаю, премьер сам скажет, что захочет сказать", – заметил он о возможном решении Сквернялиса.

Лидер "крестьян" сказал, кто в одномандатном округе будет конкурентом спикера Виктораса Пранцкетиса.

"Это Лайма Могинене, экс-депутат, надеюсь на ее победу", - сказал Карбаускис.

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