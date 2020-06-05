Женщину, которая одна воспитывает ребенка, потрясло поведение коллектора: это бесчеловечно

Карантин был нелегким периодом для многих жителей Литвы. Но не только он стал головной болью, но и, к примеру, действия коллекторов. За то, что женщина не доплатила 20 евро (ей был назначен штраф в размере 50 евро), коллектор заморозил на счету 90 евро. "Я была в шоке!" – сказала женщина.

Она рассказала, что в мае 2019 года получила штраф 50 евро за то, что оставила автомобиль на зарезервированном месте у поликлинике МВД. По ошибке, она заплатила не 50 евро, а только 30 евро.

"В этом году ГНИ мне напомнила о том, что я должна заплатить оставшуюся часть штрафа – 20 евро. Получилось так, что я заболела, у меня проблемы с позвоночником, с 24 апреля я лечусь. Я одна воспитываю 17-летнего сына. Подумала, заплачу позже", – рассказала женщина.

В тот день, когда ей перевели пособие по болезни, она очень удивилась: ее счет был заморожен, а на нем коллектор зарезервировал 90 евро.

"За две недели я должна была получить 250 евро, представляете, что это для меня значит. Оказалось, что за это время штраф в 20 евро вырос до 88,94 евро. Я не понимаю, неужели не могли предупредить?

Это бесчеловечно в такой тяжелый для всех период. Ведь человек может и вообще без доходов остаться. Кроме того, кажется, сообщалось, что в карантин такие взыскания приостановлены", - писала женщина.

Она была удивлена и тем, что дело о взыскании было заведено 27 апреля, а о том, что штраф увеличился, она узнала только 28 мая.

Литовская палата коллекторов информировала Delfi, что штраф был назначен в мае 2019 года, когда ни о каком карантине никто и не думал.

Счет женщины не был арестован, никакие деньги не снимали - женщина сама заплатила штраф. После этих действий коллектор сняла ограничения со счета.

По словам коллектора, женщина хотела заплатить 20 евро и не оплачивать расходы на взыскание долга. Но ей объяснили, что на этом этапе уже поздно, дело о взыскании есть, все процессуальные действия выполнены, документы высланы. Коллекторское агентство уже понесло убытки в связи с этим делом (зарплаты, курьеры), которые и должен оплатить человек, не выполнивший свои обязательства", – сказано в комментарии.

Кроме того, Литовская палата коллекторов отметила, что и в карантин законы для женщин, которые одни воспитывают детей, остались прежними. Кроме того, женщина пропустила все возможные сроки добровольного погашения долга.

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