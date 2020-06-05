Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Лондон, Дублин и Дубровник

Латвийская авиакомпания Air Baltic в июне возобновит рейсы из Вильнюса в Лондон и в Дублин, а в начале июля – в Дубровник.

По словам главы компании Мартинса Гаусса, эти три новых маршрута пользуются большим спросом среди литовских пассажиров.

Рейсы в Лондон планируется возобновить 15 июня, в Дублин – 16 июня, а в Дубровник – 6 июля, сообщила компания.

В данный момент Air Baltic ежедневно летает из Вильнюса в Ригу, Таллин и Осло, с понедельника будет летать и в Амстердам, а со вторника – в Париж, с 11 июня – в Берлин.

В среду правительство Литвы разрешило возобновить регулярные рейсы из Литвы во Францию, Данию и Финляндию.

В данный момент из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйдховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером.

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