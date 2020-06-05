Литовские депутаты предлагают предоставить убежище жителям Гонконга

Группа литовских депутатов, принадлежащих различным фракциям, предлагает предоставить в Литве убежище "жителям Гонконга, которым грозят политическое преследования и репрессии Китая".

36 депутатов зарегистрировали проект резолюции, в котором выражается озабоченность планами Пекина ввести закон о нацбезопасности для Гонконга.

Проект выдвигают глава оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландбергис, глава Либерального союза Виктория Чмилите-Нельсен, входящий во фракцию "аграриев" глава Комитета по защите прав человека Валериюс Симуликас и прочие депутаты, в основном из оппозиционных фракций.

На минувшей неделе китайский парламент одобрил предложение обойти законодательную власть Гонконга и принять акт о нацбезопасности на этой полуавтономной территории Китая. Критики обеспокоены тем, что закон может лишить свободы слова и свободы деятельности политической оппозиции.

"Прямое введение закона о нацбезопасности из Пекина, а не самим гонконгским ведомством, ограничит свободы жителей Гонконга, подорвет автономию Гонконга, одновременно – и предпосылки его процветания", – говорится в проекте резолюции.

В нем отмечается, что новый закон создаст возможность привлекать жителей Гонконга к уголовной ответственности за политические преступления и противоречит обязательствам защищать права жителей Гонконга, предусмотренные в Основном законе.

Авторы проекта призывают президента, правительство Литвы поддержать права и свободы жителей Гонконга, "принципиально защищать верховенство международного права в политических форматах Евросоюза, формируя единую, принципиальную позицию Евросоюза, базирующуюся на основополагающих ценностях свободы и демократии в отношении нарушений международного права и прав человека, осуществляемых Китаем".

В проекте также предлагается предоставить в Литве убежище жителям Гонконга, которым грозят политические преследования и репрессии Китая.

Гонконг – бывшая колония Великобритании, в 1997 году она вернулась под власть Китая по соглашению "Одной страны, двух систем". Оно гарантирует городу большую автономию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!