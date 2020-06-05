Василяускас: падение экономики будет самым большим за всю историю нового времени

Падение экономики будет самым большим за всю историю нового времени, но не таким тяжелым, как прогнозировали прежде, однако риск остается, заметил глава Центробанка Литвы Витас Василяускас.

В пятницу Василяускас представил данные о "состоянии здоровья" экономики и возможных сценариях дальнейшего развития. "Базовый сценарий еврозоны - падение почти 9% ВВП. Мы видим, что прогнозируют спад всех крупных экономик. Окружение таково, что под влиянием COVID-19 падение экономики в этом году будет самым большим за всю историю нового времени, больше, чем в 2008 году", – сказал он.

В соответствии с обновленным базовым (т.е. наиболее вероятным) сценарием Центробанка Литвы, падение ВВП составит 9,7%. В конце марта прогнозировали падение ВВП в 2020 году на 11,4%.

"Меньший спад позволяет прогнозировать сравнительно неплохой результат первого квартала (+2,4%), не такой большой спад оборота торговли (-14%) и промышленности (-12,5%) в апреле, вероятно, это был самый тяжелый месяц для экономики.

Новейшие экономические показатели – с начала мая не будет сокращаться количество работников, восстанавливается перемещение жителей, растет внутренний спрос, больше нет падения потребления электроэнергии – все это показывает, что состояние экономики стабилизировалось и во втором полугодии начнется улучшение", – сказано в пресс-релизе ЦБ.

В основе базового сценария лежит предположение, что жесткие требования карантина снимают в мае, а спрос и экономика будут восстанавливаться сравнительно медленно. Предполагают, что из-за пандемии уровень безработицы в Литве будет снижаться и составит 11,9%, средняя зарплата снизится до 2,6%, а инфляция составит 0,6%.

Ранее прогнозировали, что в 2020 году инфляция составит 0,4%, зарплата снизится на -2,6%, а уровень безработицы достигнет 12,5%.

"Новые сигналы экономики позволяют надеяться, что самого черного сценария удастся избежать. Однако неопределенность в связи с перспективами восстановления экономики остается, а последствия пандемии - самый большой риск для стабильности финансовой системы", – сказано в сообщении.

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