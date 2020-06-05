Почему президентские выборы в Беларуси Александр Лукашенко сравнил с вооруженным мятежом?

Напоминание Александра Лукашенко о массовых расстрелах в Узбекистане для многих в Беларуси прозвучало как сообщение о ближайших планах главы государства или в лучшем случае как предостережение. На высокие посты в стране назначены выходцы из спецслужб.

"…Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним", - заявил Александр Лукашенко в четверг, 4 июня, представляя новых членов правительства и рассуждая о ходе президентской кампании в Беларуси.

Главой правительства вместо банкира Сергея Румаса премьер-министром назначен бывший глава Госкомвоенпрома Роман Головченко, работавший ранее в Совете безопасности, Генпрокуратуре, Администрации президента, а также послом в ОАЭ. Вместо Леонида Анфимова, много лет возглавлявшего Гонсконтроль, назначен экс-заместитель председателя КГБ Иван Тертель. Полгода назад Администрацию президента возглавил экс-заместитель председателя КГБ Игорь Сергеенко.

Лукашенко посоветовал белорусам "поменьше смотреть в инстраграмах или каких-то телеграм-каналах эти длинные якобы очереди". По его мнению, людей, которые уже две недели стоят в очередях к сборщикам подписей за выдвижение кандидата в президенты "не Лукашенко", свозят специально. Более того, устраивают большую и малую карусель. "…Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались… На автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь…"



Эмоциональность и брутальность заявлений Александра Лукашенко впечатляет, отмечает в комментарии Delfi политический аналитик Артем Шрайбман. Ему представляется, что глава государства "осознает глубину экономического и уже и политического кризиса, который есть в стране": "И он очень болезненно воспринимает картинки с митингов, очередей, в том числе людей в регионах, высказывающих свое недовольство, обращаясь к нему лично. Он видит, что появилось какое-то протестное новое движение".

По иному оценивает ситуацию политический обозреватель Александр Федута: "Глава белорусского государства явно не понимает, что происходит и поэтому ведет себя крайне агрессивно. Александр Лукашенко не ожидал выдвижения кандидатов, оказавшихся в списке претендентов на президентство. Это был для него шок. Он никогда не мог поверить, что вполне успешные люди могут выступать против него. Произвели впечатления высказывания Лукашенко, где он вдруг начал проводить параллель между ситуацией выборов в Беларуси с ситуацией гражданских войн либо подавления вооруженных мятежей в других государствах СНГ".

"Лукашенко проговорился"

До сих пор, напоминает Федута, "военная риторика присутствовала в речах Лукашенко во время любой избирательной кампании.

"Но точно так же она присутствовала во время посевных, уборочных, очередных разборок по ценам на нефть и газ с РФ, во время конфликтов с Западом. Сейчас впервые он прямо начал говорить, что образцом для него является покойный президент Узбекистана Ислам Каримов, расстрелявший свыше 1000 человек во время мятежа в Андижане.

Конечно, сказывается отчасти недостаток информации у главы белорусского государства по поводу того, что на самом деле происходило в Андижане. Но одновременно Лукашенко проговорился.

Он, скорее всего, сказал о том, что намерен отдать приказ выдать военнослужащим боевые патроны в случае, если произойдут какие-либо акции гражданского неповиновения", - говорит политический обозреватель.

Федута полагает, что Лукашенко действительно верит в то, что стоящие уже две недели очереди из желающих подписаться за выдвижение в кандидаты в президенты кого угодно, только не его, кем-то организованы: "Не случайно по всей стране идут обыски, они ищут заговоры среди номенклатуры. Так было в 2010 году, когда в КГБ нас допрашивали, были ли у нас контакты с высокопоставленными должностными лицами. (Речь идет о событиях после президентских выборов – Ред.)

Точно так же, я думаю, будет и после этих выборов. И если в 2010 году жертвой этого страха стал премьер-министр Сидорский – но это было уже после выборов. Сейчас кабинет Сергея Румаса отправлен в отставку превентивно".

Возможны ли в Беларуси реальные выборы президента "не Лукашенко"?

"…Мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат…", - заявил Лукашенко 4 июня.

С момента объявления выборов в стране задержано более 200 человек. Помимо ранее известных оппозиционных активистов, в их числе и претендовавший на участие в выборах YouTube-блогер Сергей Тихановский (задержан в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции ст. 364 УК РБ) и те, кто участвовал в его стримах, а также члены инициативной группы Светланы Тихановской. Задержания продолжаются, как и обыски на квартирах задержанных.

Александр Лукашенко продолжает уничижительно высказываться о главных своих конкурентах, не называя их имен. Тем не менее по контексту понятно, о ком он говорит. Также по всей стране продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатом нынешнего главу государства. Этим занимается профсоюз, организованный по советскому образцу.

Попытки членов инициативных групп, "рядовых" граждан, а также респектабельного кандидата в кандидаты Виктора Бобарико, направившего направившего в ЦИК обращение с перечнем нарушений в ходе избирательной кампании, закончились ничем.

Так, 4 июня, Михаил Орда, руководитель инициативной группы Александра Лукашенко, заявил, что все факты, указанные в заявлении Бабарико, представлены от анонимных заявителей, а поэтому "не могут рассматриваться, так как нет установленного лица".

На вопрос главы ЦИК Лидии Ермошиной, проводили ли среди членов группы проверку по указанным в обращении фактам, Орда ответил: "Мы очень внимательно смотрим за фактами, которые всплывают в интернете или поступают в группу. Оперативно рассматриваем каждый вопрос. И, как правило, видим, что это фейки…"

ЦИК признала жалобу Бабарико необоснованной и отказала в ее удовлетворении. Аналогичным образом ответили и на все другие обращения.

Александр Федута по этому поводу отмечает, что глава ЦИК Лидия Ермошина никогда не скрывала своей ангажированности, всегда говорила, что ее назначил президент, и она всем ему обязана.

"Она понимает, что после его ухода она может потерять не только пост – к этому как раз она готова. Но и свободу, а вот этого ей не хочется. Люди устали от несменяемости власти и хотят реальных перемен. А власть их не хочет. И это может стать трагедией тех, кто эту власть олицетворяют. Прежде всего - Лукашенко и Ермошиной. Именно поэтому они делают все возможное и зависящие от них, чтобы перемены не произошли", - объясняет собеседник Delfi.

И для этого, отмечает Артем Шрайбман, есть все возможности: "В авторитарных странах законы создают не для того, чтобы путем жалоб в ЦИК можно было добиться демократизации процесса. Отписки ЦИК не удивляют. Все это уже было - и административное принуждение при голосовании, и жалобы. Всегда ЦИК считал их безосновательным. Потом будут жалобы на непрозрачный подсчет голосов, несовпадение данных о явке на голосование от комиссий и наблюдателей. Всегда у ЦИК находятся элегантные ответы".

Авторитарные режимы пишут свои законодательство так, чтобы не допустить оппонентов во власть. Какой элегантный ответ найдет ЦИК, чтобы отмести все претензии соперников Лукашенко на этих выборах, неизвестно. Но в том, что он найдется, Артем Шрайбман не сомневается. Кроме того, он уверен, что белорусским властям нужно сильно постараться, чтобы нынешний ход кампании вызвал резкую реакцию Запада.

Александр Федута настроен пессимистично. По его мнению, уже сейчас ясно, что все будет гораздо хуже, чем в 2010 году. Тогда президентская кампания с брутальным разгоном площади обернулась непризнанием выборов, срывом всех переговоров с Западом, и что гораздо хуже, - изоляцией Беларуси на 5 лет.

Примечательно, что сегодня, 5 июня, Александр Лукашенко встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Как указано в официальном анонсе, помимо прочего, обсуждать будут и отношения "по линии Беларусь — ЕС". Между тем, как отмечает Александр Федута, обсуждать отношения Беларуси с Евросоюзом г-н Орбан может, высказывая свое крайне негативное отношение к ЕС, его позиция абсолютно понятна и прозрачна.

Напомним, что с 2014 года Орбана в Брюсселе называют «новым европейским диктатором». Он известен как автор заявлений о том, что либеральная демократия изжила себя, и что, может быть, лучше встать на путь "нелиберальной демократии».

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