Министр здравоохранения: всех приезжающих тестировать невозможно из-за большого их количества

Несмотря на то, что все еще фиксируется немало привозных случаев коронавируса, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что всех приезжающих в страну проверять не будут. Он сказал, что проверять всех приезжающих можно только при небольшом потоке пассажиров.

"В мире есть примеры возобновления вируса именно таким путем - с приездом больных людей. Но Литва - не та страна, где нет местных случаев. Поэтому надо быть осторожными", – сказал Верига, акцентируя, что от распространения вируса защищает не тестирование, а превентивные меры: соблюдение гигиены, ношение масок, соблюдение дистанции.

Верига также акцентирует, что все приезжих проверяли бы, если бы поток пассажиров был небольшим.

"Сейчас, когда мы открываем много стран, приезжает много людей, они будут путешествовать, поэтому поток будет большим, лаборатории такой поток вряд ли выдержат. Это осложнило бы тестирование людей с симптомами, которые нуждаются в госпитализации", – пояснил министр.

Он рассказал, что по-прежнему проводят выборочное тестирование приезжих, чтобы оценить общую ситуацию. По словам Вериги, приезжим предоставляют всю необходимую информацию о симптомах заболевания и возможности получить помощь.

"А если мы увидим, что ситуация ухудшается, то все может быть, могут быть и ограничены полеты, (...), если ситуация будет ухудшаться. Но пока это больше теоретические рассуждения, пока ситуация в Европе улучшается", – прибавил он.

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