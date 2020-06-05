Вместе с теплом в Литву придут дожди и ветер

В пятницу в первой половине дня облачность будет небольшой, поэтому будет солнечно, без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится, на юго-западе пройдут небольшие дожди с грозами. Усилится юго-восточный ветер. После обеда воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, однако из-за сильного ветра будет казаться, что температура ниже.

В субботу ночью над страной пройдет атмосферный фронт. Ночью будет пасмурно, время от времени будут идти дожди, местами с грозами. Температура составит 10-15 градусов.

В субботу днем ожидается переменная облачность, больше облаков будет на западе. Днем и после обеда во многих районах пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Усилится юго-западный ветер до 15-20 м/с. Днем будет 17-22, на взморье 14-16 градусов.

В воскресенье ночью над страной растянется теплый атмосферный фронт, поэтому будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ветер успокоится. Ночью будет 8-13 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди, на востоке с грозами. Перед грозами будет усиливаться ветер. После обеда будет 21-26, на западе 18-20 градусов.

В понедельник установится зона низкого давления. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами, температура ночью 9-14, днем 21-26, на западе 18-20 градусов.

Во вторник погода будет практически такой же. Во многих районах пройдут небольшие дожди, ночью местами, днем на большей части территории. Ночью будет 11-16, днем 21-26, на западе 18-20 градусов тепла.

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