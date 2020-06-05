Пенсионерка Ванда рассказала историю побега из больницы: они преследовали меня и не хотели выпускать

В Литве наблюдается какой-то сезон бегства из больниц. Пациенты все чаще сами решают, что им лечения уже достаточно и бегут домой. Даже преследующие их медсестры не могут их догнать. Ванда Шалкина из Вильнюса рассказала журналисту Delfi, как и почему она бежала из Сантаришкской клиники. "Это был настоящий кошмар, они преследовали меня, не хотели отпускать", - сказала женщина и показала синяки на теле.

До коронавируса слышать о бегстве пациентов из больниц в Литве не приходилось. Зачем бежать оттуда, где вам оказывают помощь? Но, как оказалось, такое случается и нередко. Пока в Литве действует карантин, новости о беглецах из больницы появлялись чаще.

Всех беглецов, у которых подозревали новый вирус, вернули с полицией. Во время пандемии не могло быть и речи о том, что кто-то не хочет оставаться в больнице или находиться в самоизоляции. Каждый случай бегства комментировало руководство больниц и даже министр здравоохранения.

Сейчас условия карантина уже смягчены, однако пациенты по-прежнему бегут из больниц, только об этом СМИ уже не пишут.

Пенсионерка из Вильнюса Ванда Шалкина – одна из беглянок. Она попала в больницу по собственному желанию. Ей стало плохо, она вызвала скорую. Врач решил, что ее надо везти в Сантаришкскую клинику. "Мне было очень плохо. Было предынсультное состояние. В больнице у меня взяли образец на коронавирус, а потом сделали зондирование и положили в кардиологическое отделение для наблюдения", – рассказала Ванда.

Она благодарит врачей за спасение жизни. Один день женщина спокойно провела в больнице, а наутро проснулась с беспокойными мыслями в голове.

Foto: Orijus Gasanovas

"У меня уже такой возраст, что иногда бывает тяжело дышать, я задыхаюсь. Я испугалась, что станет еще хуже, и захотела домой. Вы сами понимаете – атмосфера в больнице тяжелая, вокруг тяжело больные пациенты. Я сказала врачу, что хватит, я должна ехать домой, к мужу. Но врач сказал, что не может меня выпустить, он должен следить за моим состоянием, а потом выписать лекарства. Я еще раз попросила, сказала, что не могу оставаться в больнице, но меня не выпустили", – рассказала она.

Тогда женщина решила самовольно покинуть больницу.

"Я знаю, что утром работает много врачей, проходят осмотры, поэтому решила подождать. Пообедала, подождала, когда медсестры уберут посуду, переоделась, обулась, собрала вещи и вышла из палаты", – рассказал Ванда.

Foto: Orijus Gasanovas

Поскольку она ходит только с тростью, даже при большом желании, бежать она не могла. Ванда проходила мимо медсестер, надеялась, что они ничего не заметят, но ошиблась. Медсестры бросились за ней.

"Когда они поняли, что не остановят меня, стали кричать, звать на помощь. В коридоре был какой-то мужчина, без формы, без удостоверения. Не знаю, кто он. Но он отреагировал и бросился ко мне. Я сопротивлялась, тогда он толкнул меня в стену. Вот посмотрите, как прижал, даже синяк остался, очень больно", – жаловалась пенсионерка.

Но и это ее не остановило. Она вышла из здания больницы и пошла к остановке.

Foto: Orijus Gasanovas

"Я никому не говорила, что намереваюсь бежать, поэтому меня никто не ждал. Я всегда езжу на общественном транспорте. Автобус из Сантаришкес едет прямо в Шешкине, где я живу. Очень удобно, поэтому я думала, что все будет просто, но после инцидента в коридоре я, видимо, плохо выглядела. Водитель автобуса стал спрашивать, не нужна ли мне помощь, наверное, боялся, что я могу умереть. Я тяжело дышала, побледнела", – вспоминает Ванда.

Ванда приехала домой и легла, чтобы отдохнуть, тогда и почувствовала жгучую боль в плече. "Я хотела обратиться в полицию, чтобы задержали толкнувшего меня мужчину, но поняла, что это напрасно. Не знаю, кто он. Медсестры не виноваты, они делали свое дело и даже не дотронулись до меня, хорошие женщины", – сказала пенсионерка.

Foto: Orijus Gasanovas

В тот же день Ванде позвонила ее лечащий врач, она сказала, что ее разыскивают врачи Сантаришкской клиники, чтобы передать рецепты.

"Мне сказали, что если я не будут пить назначенные лекарства, мне станет хуже. Врач переживал, что не может следить за моим состоянием", – рассказала Ванда. Сейчас она чувствует себя намного лучше, только плечо еще болит.

Журналист обратился за комментарием к представителю Сантаришкской клиники. Пресс-секретарь Йоланта Нормантене сказала, что иногда бывают пациенты, покидающие больницу против воли врачей, но это не считается преступлением, поэтому в полицию о таких беглецах не сообщают, если они не представляют угрозы для общества.

"Если врачи видят, что жизни человека угрожает опасность, стараются уговорить его остаться в больнице. В данном случае заведующий отделения звонил лечащему врачу, чтобы тот помог объяснить, какой ущерб своему здоровью наносит женщина. Однако пациентка все равно покинула отделение и враждебно вела себя в отношении персонала", – сказала Нормантене.

"Несмотря на то, что пациентов в больнице против их воли никто не держит, врачи даже в таком случае считают своим долгом заботу о их здоровье. Персонал больницы связался с семейным врачом женщины и попросил позаботиться о ней, пациентке выписали электронный рецепт.

Медработники сейчас переживают нелегкий период, они чувствуют напряжение и ответственность за здоровье людей, поэтому было бы неплохо, если бы пациенты доверяли врачам, слушали их указания, рекомендации и заботились о своем здоровье", – сказала Нормантене.

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