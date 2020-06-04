Реакция премьера на решение Комиссии по этике: а кто ответит за психологическое насилие в отношении моей семьи?

Симона Воверюнайте ru.DELFI.lt

Saulius Skvernelis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Государственная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) 4 июня прекратила расследование в отношении премьер-министра Саулюса Сквернялиса. ГКСЭ констатировала, что недостаточно данных, чтобы утверждать, что премьер Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения об асфальтировании улицы, на которой он проживает. Решение комиссии прокомментировал и премьер-министр.

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